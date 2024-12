LOZ víta odmietnutie transformácie nemocníc: Ostatné návrhy si chce naštudovať

Peter Visolajský (vpravo) (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Tri týždne rokujeme, rozprávame sa, vysvetľujeme a potom bez toho, že by nám to dal dopredu pripomienkovať, tak niečo predloží. Musíme si pozrieť znenie. Z toho, čo som len počul cez médiá, sú to aj niektoré veci, ktoré sme žiadali, ale je tam veľa vecí nedoriešených," uviedol Visolajský. Poukázal napríklad na to, že stále nie je vyriešená otázka poriadku vo financovaní nemocníc.

Komunikácia zo strany ministra mu nepripadá ako konštruktívny dialóg. "Žiadali sme ho o odpočet bodov, teda čo tvrdí, že sú splnené, aby nám to poslal aspoň na pozretie. Dostal som nejakú časť tých vecí včera v noci, takže sme sa na to nestihli ešte ani pozrieť," ozrejmil šéf LOZ.

K návrhom, ktorých predloženie do parlamentu v stredu avizoval minister, sa LOZ podľa Visolajského vyjadrí, až keď ich uvidí. Na stanovisku lekárov sa podľa neho zatiaľ nič nemení. "My sme sa s ministrom nestretli od minulého týždňa, takže ja neviem, čo má zmeniť naše stanoviská, keď tie riešenia, ktoré minister dáva do parlamentu, sme nevideli," povedal.

Visolajský zároveň poznamenal, že ak by mal minister záujem dohodnúť sa s lekármi, nepripravoval by vyhlásenie núdzového stavu. Podľa jeho slov mal Šaško dostať pokyn na prípravu zákonov k núdzovému stavu na rokovaní vlády minulý týždeň. "Ak minister hovorí, že sa dohodol s lekármi, splnil všetky naše požiadavky, tak to nie je pravda, a keď chystá núdzový stav, tak jeho skutky nesvedčia o tom, že by sa chcel dohodnúť," skonštatoval. Ministri investícií Richard Raši a školstva Tomáš Drucker (obaja Hlas-SD) v stredu uviedli, že o vyhlásení núdzového stavu doteraz nepočuli. Ministri spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) a vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) rovnako tvrdia, že sa o ňom zatiaľ nehovorí.

Vláda v stredu schválila viaceré návrhy, ktoré majú reagovať na požiadavky lekárskych odborárov. Odmietla transformáciu štátnych nemocníc na akciové spoločnosti, schválila zriadenie komisie pre dohľad nad plnením memoranda vlády s LOZ a odobrila aj zmeny v špecializačnom štúdiu zdravotníkov. Šaško zároveň avizoval, že do parlamentu ešte tento rok predloží štyri návrhy, ktoré počas rokovaní s LOZ taktiež výrazne rezonovali.

Vyše 3300 lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom podalo výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Lekári zároveň zvažujú aj výpovede z nadčasovej práce. Sú ochotní výpovede stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022, ktoré s lekárskymi odborármi podpísal vtedajší vládny kabinet. Ich požiadavkou takisto bolo, aby sa vláda uzniesla, že nedôjde k transformácii štátnych nemocníc na akciové spoločnosti.