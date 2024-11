Nevidiace deti dostanú odpoveď na list Ježiškovi v Braillovom písme

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Oliver Ondráš)

Za 26 rokov, odkedy Vianočná pošta šíri svoje posolstvo, napísalo či nakreslilo Ježiškovi už niekoľko miliónov detí. Z toho takmer 3000 bolo nevidiacich či slabozrakých. "Ako povedal aj známy spisovateľ de Saint-Exupéry, to najdôležitejšie nevidíme očami, ale srdcom. V čase Vianoc dostáva táto veta ešte väčší význam," skonštatoval Kupka.

Vianočná pošta zavítala aj do Spojenej školy internátnej v Levoči, kde sa učia slabozraké a nevidiace deti. "Sme veľmi radi, že sme súčasťou Vianočnej pošty a Ježiško nezabúda na deti so zrakovým postihnutím. Slabozrakí žiaci si vedia list od Ježiška prečítať pod špeciálnou lupou a nevidiaci žiaci zase v Braillovom písme. Veľmi sa tešia z audiorozprávky, keďže je táto forma pre nich ľahko prístupná," zdôraznila riaditeľka školy Lucia Zalčíková.

Autorka kníh pre deti Kristína Baluchová zároveň malým poslucháčom prečítala tohtoročnú rozprávku "O Snežienke, snežnej dúhe, vianočných zázrakoch a našej vzácnej planéte" a spoločne sa pozhovárali nielen o samotnom príbehu, ale aj o ochrane životného prostredia. Rozprávka o tom, ako sa obyvatelia mestečka zomkli a zozbierali nápady pre našu planétu, je dostupná pre všetky deti aj ako audiopríbeh na stránke www.vianocnaposta.sk. Ekologický rozmer tomuto ročníku projektu dodáva aj nová tradícia živých vianočných stromčekov, ktoré počas slávnostného otvorenia Vianočnej pošty v Rajeckej Lesnej hostia ozdobili a na jar ich vysadia.

Deti zo všetkých kútov Slovenska i sveta môžu Ježiškovi písať do 16. decembra na adresu "Ježiško 999 99". Je dôležité uviesť svoje meno a spiatočnú adresu. S poštovou známkou je možné list či pohľadnicu odoslať z ktorejkoľvek pošty, vhodiť do ľubovoľnej poštovej schránky i do BalíkoBoxov SP, prípadne poslať elektronicky. Z odoslaných kresieb vyberie porota jednu ako námet budúcoročnej vianočnej známky. Tú tohtoročnú nakreslila Hana Neumannová z Komárna.