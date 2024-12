Vianočné nákupy v číslach: Koľko plánujú Slováci minúť a aké darčeky preferujú?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Až 43,4 % Slovákov plánuje minúť na vianočné darčeky do 200 eur, najviac na hmotné dary. Medzi ďalšie darčeky, ktoré plánuje dať viac ako 39 % ľudí svojim blízkym, sú aj peniaze v hotovosti. Pri nakupovaní darčekov budú tento rok drahšie šperky a športové vybavenie. Naopak, lacnejšie ľudia kúpia počítače. Vyplýva to z analýzy Evy Sadovskej, analytičky zo spoločnosti WOOD & Company a aktuálneho prieskumu online investičnej platformy Portu, ktorý realizovala agentúra Ipsos od 11. do 14. novembra na Slovensku a v Česku na vzorke 1345 respondentov.