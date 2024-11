Parlamentná telenovela: Huliaka nepustili na poslanecké grémium! Šéf SaS prezradil detaily, ako to celé bolo

Rudolf Huliak (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Dusno v parlamente naďalej pokračuje. Poslanca Rudolfa Huliaka nevpustili na zasadnutie poslaneckého grémia. Dôvodom podľa Romana Michelku (SNS) bolo, že doteraz tam bol ako zástupca SNS a keďže zo strany vystúpil, tak tam nemá čo robiť. Podľa šéfa SaS Branislava Gröhlinga jeho odchod nariadil líder SNS Andrej Danko a označil to za parlamentnú telenovelu.

Huliak sa nemohol zúčastniť na poslaneckom grémiu. Ako tvrdí Michelko z SNS, Huliak bol doteraz v poslaneckom grémiu ako zástupca SNS. "Keďže vystúpil z klubu, je to logické,“ povedal.

(Zdroj: TASR - Martin Baumann)

Podľa lídra SaS Huliak na poslaneckom grémium prišiel. "Po tom, ako Danko vrátil Huliakovi narodeninový darček, sa opäť nečakane stretli. Rudolf Huliak bol na poslaneckom grémiu. Andrej Danko ale vyhlásil, že on odmieta vstúpiť do miestnosti, v ktorej je Huliak a tak Huliaka museli poslať von," tvrdí Branislav Gröhling a označil to za parlamentnú telenovelu.

Medzi vládou a Huliakom to naďalej vrie

Huliakovci majú na vládu viaceré požiadavky. Koaliční predstavitelia po pondelkovej (25. 11.) koaličnej rade odkázali, že základom pre rokovania o akejkoľvek podobe účasti troch poslancov okolo Huliaka na vládnej moci je návrat týchto poslancov do poslaneckého klubu SNS. Koaliční lídri deklarujú, že koalícia disponuje väčšinou v parlamente, ktorá je potrebná na schválenie návrhov zákonov.

Akýkoľvek iný postup, ako v rámci existujúcej politickej štruktúry, môže podľa nich vyvolať podozrenie z konania zakladajúceho trestnoprávnu zodpovednosť. Premiér Robert Fico (Smer-SD) zároveň počas snemu svojej strany vyhlásil, že odmieta udržiavať vládnu väčšinu rešpektovaním politického vydierania. Odkázal to každému, kto má na koalíciu nereálne požiadavky.

(Zdroj: Úrad vlády SR)

Huliak verí, že sa mu koaliční predstavitelia prestanú vyhrážať trestnoprávnosťou. „Vyžadovanie plnenia sľubov a najmä dohôd nie je vydieraním,“ vyhlásil a pripomenul, že mali v koalícii sľub, že sa stane ministrom a ten doteraz nebol dodržaný.

Huliakovci v utorok nepodporili otvorenie schôdze

Trojica nezaradených poslancov Národnej rady (NR) SR pôsobiacich v mimoparlamentnej Národnej koalícii Huliak, Ivan Ševčík a Pavel Ľupták nepodporili v utorok otvorenie 23. schôdze. Tú sa podarilo otvoriť až na druhýkrát.

Na snímke nezaradení poslanci NR SR Rudolf Huliak (vpravo) a Ivan Ševčík počas schôdze (Zdroj: TASR - Martin Baumann)

"Raz sme sa dohodli, že nebudeme schôdzu otvárať, tak nebudeme. A do klubu SNS, medzi ľudí, ktorí sa vám nevedia pozdraviť, nemáme najmenší dôvod sa vracať," uviedol pre Huliak, ktorý je lídrom Národnej koalície.