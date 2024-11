Kauza Huliak koalícii poriadne zavarila! Danko reaguje na aktuálnu situáciu: Odkaz pre Smer aj Hlas

Huliak a spol je podľa Šutaja Eštoka problém SNS (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Rudolf Huliak povedal, že rokovania s premiérom neviedli k dohode a že kým sa situácia nevyrieši, on ani ďalší dvaja poslanci z Národnej koalície sa "nemienia podieľať na vládnych ani koaličných záujmoch". Informoval o tom denník Postoj. Rozhovory by však mali pokračovať. To predstavuje pre vládnu trojku vážne problémy - majú tak iba 76 poslancov. Premiér a predseda Smeru-SSD Robert Fico stretnutie nekomentoval. Ozvali sa však predstavitelia strany Hlas-SD, ktorí tvrdia, že záležitosť s Huliakom by mal vyriešiť šéf SNS Andrej Danko. "Pokiaľ viem, títo páni chcú jedno z ministerstiev, ktoré má v gescii SNS, preto je to záležitosť Andreja Danka. Strana Hlas-SD nemá záujem o žiadne presuny žiadneho ministerstva," povedal minister investícií Richard Raši (Hlas-SD).

Danko verí, že všetko zvládnu

Danko však zatiaľ iba pripomenul, že SNS ako najstaršia politická strana na Slovensku dala možnosť kandidovať do parlamentu aj predstaviteľom národných síl, ktorí neboli jej členmi. "Každý bol na našej kandidátke individuálne," upozornil s tým, že SNS sa snažila vytvoriť všetky podmienky na to, aby bol medzi ňou a jej kandidátmi čistý vzťah.

V dôsledku rozhodnutia Rudolfa Huliaka a ďalších dvoch poslancov vystúpiť z poslaneckého klubu SNS však teraz môže koalícia podľa Danka s istotou počítať len s podporou tesnej väčšiny 76 poslancov. "Musíme, 76 poslancov, zvládnuť v decembri štátny rozpočet. Nie je dôležitejší zákon a som presvedčený, že to zvládneme," povedal Danko s tým, že na jar budúceho roku si koalícia bude musieť sadnúť a vyhodnotiť situáciu tak v politickej, ako aj ekonomickej oblasti. "Zásadný problém, ktorý túto vládu čaká, je dlhová brzda. Premiér sa bude musieť vysporiadať s ústavným zákonom a bude musieť prijať rozhodnutie," naznačil predseda SNS.

Poslanci zo zoskupenia Národnej koalície okolo Rudolfa Huliaka boli do parlamentu zvolení na kandidátke SNS. V októbri však opustili poslanecký klub tejto nacionalistickej strany pre nezhody s jej šéfom Andrejom Dankom. Huliakova strana sa teraz dožaduje jedného ministerstva, ktoré pripadá SNS.