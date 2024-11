V stredu rokovala Vláda SR: Toto sú návrhy, ktoré schválila

Prázdna sála NRSR, pondelok (19. 12.) (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Cieľom protokolu je podporovať na všetkých relevantných úrovniach, na vnútroštátnej úrovni, ako aj v cezhraničných a medzinárodných súvislostiach, ochranu ľudského zdravia a blahobytu, a to individuálne, ale aj kolektívne v rámci trvalo udržateľného rozvoja, prostredníctvom zlepšenia manažmentu v oblasti vôd vrátane ochrany vodných ekosystémov a prostredníctvom prevencie, kontroly a zníženia ochorení, ktorých faktorom prenosu je voda," uvádza sa v predkladacej správe.

Richard Takáč po rokovaní vlády sa vyjadruje k energetickým nápojom (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

V rámci zmiernenia dôsledkov klimatickej zmeny na vodné hospodárstvo má byť okrem iného úlohou vypracovať analýzu rizík pri zásobovaní pitnou vodou a vypracovať manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou dodávateľmi pitnej vody. "Spracovaním manažmentu rizík systému zásobovania pitnou vodou a jeho dôsledným uplatňovaním pri zásobovaní pitnou vodou sa tak môže predchádzať rôznym nebezpečenstvám a nebezpečným udalostiam, ktoré môžu byť spôsobené vplyvom klimatickej zmeny," ozrejmil predkladateľ návrhu.

Medzi ďalšie ciele patrí zlepšenie kvality a zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, zvyšovanie povedomia verejnosti o kvalite vody vo verejných vodovodoch a možných zdravotných rizikách spojených s užívaním kontaminovanej vody zo studne či zvyšovanie podielu obyvateľov zásobovaných zdravotne bezpečnou pitnou vodou z verejných vodovodov. Tiež vyhlásenie nových vôd určených na kúpanie i prijatie opatrení, ktoré zabránia zhoršovaniu kvality a kvantity vôd a vodných útvarov či ochránia a zlepšia stav vodných ekosystémov.

Prioritou bude aj zlepšenie situácie v oblasti odkanalizovania, čistenia a vypúšťania komunálnych odpadových vôd či riešenie problematiky environmentálnych záťaží ohrozujúcich zdroje vody. Ďalším cieľom bude analýza domových rozvodných systémov zameraná na monitorovanie olova a Legionelly vo vode.

Cieľom má byť tiež určenie opatrení a nástrojov na posilnenie ochrany vodných zdrojov. Ich realizácia má zabezpečiť postupné obnovenie poškodených vodných útvarov, zastavenie znečisťovania vôd, poklesu množstva podzemných vôd a zabezpečenie dostatku pitnej vody v regiónoch.

Vláda schválila opatrenia na zavedenie elektronizácie evidencie cudzincov

Vláda na svojom stredajšom rokovaní schválila legislatívne opatrenia na zavedenie elektronizácie procesov evidencie cudzincov aj možnosť vydávania ID karty ako dokladu pre odídencov z Ukrajiny. Kabinet zároveň odobril aj návrh na skrátené legislatívne konanie, keďže elektronizácia evidencie je míľnikom v Pláne obnovy a odolnosti a novela zákona o pobyte cudzincov musí byť prijatá parlamentom do konca roka. Vyplýva to z materiálu, ktorý schválila vláda, predložilo ho Ministerstvo vnútra SR.

"Legislatívna úprava sa navrhuje aj v súvislosti s požiadavkou vyplývajúcou z aplikačnej praxe v prípade overovania pozvaní pozývateľov, ktorí sú právnickými osobami, a to tak, aby sa odbúrala nadmerná administratívna záťaž pre pracovníkov overujúcich tieto doklady," uviedol rezort v materiáli.

Dodatok k investičným zmluvám na štátne nájomné byty

Vláda schválila dodatok k investičným zmluvám pre investorov výstavby štátnych nájomných bytov. V dodatku sa upravujú podmienky spolupráce Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB) a investorov v súvislosti s odporúčaním Európskej komisie (EK), ktoré sa týka posudzovania, či sú výhody pre investorov výstavby nájomných bytov štátnou pomocou.

Zmluvné strany sa v dodatku k investičnej zmluve odvolávajú na odporúčací list EK z októbra tohto roka, podľa ktorého sa predbežne zdá, že oznámené opatrenia k výstavbe štátnych nájomných bytov nepredstavujú štátnu pomoc, ktorú by mala EK posudzovať.

Investori a AŠPNB sa podľa zverejneného dodatku zhodli, že opatrenia systému nájomného bývania, ako znížená sadzba DPH vo výške 5 %, vytvorenie a prevádzka registra prenajímateľov a potenciálnych nájomcov a daňovo uznateľné príspevky zamestnávateľov zamestnancom na bývanie sú podpornými nástrojmi stimulujúcimi dostupné bývanie v rámci sociálnej politiky štátu a z doterajšieho posudzovania nenarúšajú hospodársku súťaž.

Pohotovostné zásoby zdravotníckych pomôcok by sa mali zvýšiť

Pohotovostné zásoby väčšiny zdravotníckych pomôcok a osobných ochranných prostriedkov by sa mali zvýšiť. Najvyšší rast a dosiahnutie novonavrhnutého optimálneho stavu by mali zaznamenať zásoby návlekov na obuv, respirátorov FFP2 a jednorazových chirurgických masiek. Vyplýva to z návrhu tvorby pohotovostných zásob na roky 2025 - 2026, ktorý v stredu schválila vláda.

Optimálny počet návlekov na obuv je po novom navrhnutý na 600 000 kusov v porovnaní s aktuálnym stavom približne 6500 kusov. Stav respirátorov FFP2 je v súčasnosti na úrovni približne 9100 kusov, pričom optimálny stav by mal po novele predstavovať pol milióna kusov. Chirurgické masky by mali optimálne navýšiť zo súčasného takmer 1,3 milióna kusov na tri milióny kusov.

K zvýšeniu by malo dôjsť taktiež v prípade zásob respirátorov FFP3, jednorazových ochranných oblekov a chirurgických rukavíc. Naopak, zníženie zásob je navrhnuté pri počte kusov ochranných okuliarov, jednorazových plášťov a čiapok. Mierne zníženie zásob by malo nastať aj v prípade ochranných štítov.

Návrh na vznik regionálneho centra OSN UN-HABITAT na Slovensku

"Zriadenie regionálneho centra OSN UN-HABITAT na území SR s pôsobnosťou pre celú Európu je jedinečnou príležitosťou pre Slovenskú republiku byť koordinátorom významnej aktivity na úrovni OSN," upozornil envirorezort. "Predstavuje príležitosť pre slovenských odborníkov a akademickú obec, ako aj vedecké inštitúcie, pričom súčasne znamená podporu a možnosť spolupráce so slovenskými univerzitami a aj významné možnosti pre podnikateľské prostredie," dodalo ministerstvo.

Vláda vymenovala piatich nových členov rady pre vedu, techniku a inovácie

Došlo k zmene piatich členov Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie, ktorá sa celkovo skladá z 15 predstaviteľov, a to desiatich odborníkov a piatich členov predsedníctva zložených z členov vlády. Zmena nastala na poste štyroch odborníkov a jedného člena rady menovaného vládou, vyplýva z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda.

"Nominácie na členov rady predkladali subjekty verejného, súkromného a neziskového sektora pôsobiace v inovačnom ekosystéme. V rámci výzvy bolo nominovaných celkovo 38 kandidátov z akademického, podnikateľského a neziskového sektora. S cieľom zabezpečiť nezávislosť a kvalitu hodnotenia, podpredseda vlády zriadil trojčlennú nezávislú hodnotiacu komisiu," uvádza predložený materiál.

Vláda schválila program starostlivosti o Muránsku planinu

"Predkladaný materiál významne prispeje k odstráneniu výhrad uvedených v rozsudku Súdneho dvora Európskej únie vo veci ochrany hlucháňa hôrneho zo dňa 22. júna 2022. Chránené vtáčie územie Muránska planina - Stolica patrí do lokalít jadrovej populácie hlucháňa hôrneho na Slovensku," uviedol envirorezort. Dodal, že hlucháň patrí aj medzi predmety ochrany Národného parku Muránska planina a chránených areálov Pramenná oblasť Rimavy, Tisovský kras a Stolica.

Pre chránené územia sú v programe nastavené opatrenia z hľadiska ochrany prírody a krajiny, podmienky ich využívania a taktiež aj ďalšieho rozvoja udržateľného cestovného ruchu. "Cieľom predkladaného materiálu je určiť a následne zabezpečiť prostredníctvom navrhovaných opatrení podmienky pre zachovanie alebo dosiahnutie priaznivého stavu biotopov a druhov ochrany NP Muránska planina, chránených areálov Pramenná oblasť Rimavy, Stolica a Tisovský kras a prírodnej rezervácie Homoľa, ako aj v prekrývajúcich sa územiach európskeho významu a v chránenom vtáčom území," skonštatovalo MŽP.

Vláda zaradila obmenu armádneho dopravného letectva medzi strategické investície

láda na svojom stredajšom rokovaní zaradila obmenu dopravného letectva Vzdušných síl Ozbrojených síl SR medzi strategické investície. Vyplýva to z dokumentu, ktorý na rokovaní v stredu schválil kabinet.

"Nedostatočná prepravná kapacita, operačný dolet a veľmi nízka dostupnosť dopravných lietadiel limituje ich použitie na vykonávanie leteckých prepráv do oblastí vojenských konfliktov, zabezpečovanie evakuačných letov aj plnenie úloh v prostredí moderného bojiska," uvádza v materiáli Ministerstvo obrany SR.

Ako rezort uviedol, zmena bezpečnostnej situácie po roku 2020 má vplyv aj na dopravné letectvo armády. Obidva aktuálne používané typy lietadiel majú podľa rezortu nízky maximálny operačný dolet. Nedisponujú systémami vlastnej ochrany a nemajú na trhu dostatočné množstvo náhradných dielov.