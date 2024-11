Šutaj Eštok sa buchol po vrecku: Svojim ľuďom rozdáva koncoročné odmeny! Pôjdu na ne milióny

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

O odmenách v rezorte vedenom ministrom Matúšom Šutajom Eštokom informuje portál Aktuality. Určené majú byť pre civilných zamestnancov a aj policajtov. Peniaze by im mali prísť už v novembrovej výplate, teda ešte pred Vianocami.Rezort má takmer 40-tisíc tabuľkových miest.

Matúš Šutaj Eštok tvrdí, že zanalyzujú, kde sa stal problém pri policajnom zásahu v Košiciach (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Odmeny by mali byť plošné a prísť by o ne nemal takmer nikto. Vianočný bonus napríklad nedostanú policajti, ak voči nim bolo vznesené obvinenie alebo sú pozbavení výkonu služby.

Ministerstvo výšku odmien konkretizovať nechcelo. Uviedlo iba, že o nej rozhodne nadriadený na základe plnenia úloh daného zamestnanca počas celého roka. Podľa portálu by sa však odmeny mali pohybovať v rozpätí od 600 do 1500 eur. Pri priemernej výške tisíc eur na hlavu by odmeny mali vyjsť rezort vnútra na minimálne 40 miliónov eur.

Ministerstvo vnútra plošné odmeny tento rok raz už rozdávalo. Určené boli pre policajtov, hasičov a horských záchranárov. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok tento krok ohlásil krátko pred prezidentskými voľbami.