Nič lepšie nevymyslíte! Doprajte svojim rodičom ideálny darček, ktorý im uľahčí každodenné starosti

BRATISLAVA - Hoci svojich rodičov, starých rodičov nesmierne milujeme, vymyslieť im darček, ktorý by im spríjemnil každý deň, je skutočne náročné. Ak stále neviete, čo by ich potešilo, Obedy pre seniorov sú ideálnou voľbou. Nielenže im pomôžete pri každodenných starostiach, ale ešte budete mať aj istotu, že sa aspoň raz za deň plnohodnotne najedia.

Neexistuje nič lepšie ako sa dobre najesť. Kým niektorí si svoje pochúťky radi vykúzlia sami, iní na to nemajú čas alebo nevládzu. Obzvlášť seniori, pre ktorých sa stávajú každodenné povinosti oveľa náročnejšie. Doprajme však aj im každý deň lahodné pochúťky, ktoré im zlepšia náladu s Obedmi pre seniorov.

Spoločnosť Najeme sa s.r.o. prišla s týmto unikátnym nápadom už v roku 2020. Ich cieľom bolo od prvej chvíle zlepšiť život dôchodcom, ťažko zdravotne postihnutým a imobilným ľuďom. Pre nich sa už každodené varenie stáva náročným a ich najbližší na to častokrát kvôli pracovným povinnostiam nemajú čas. Ich služby využilo už viac ako spokojných 10-tisíc klientov, ktorí si obedy priamo domov nevedia vynachváliť.

Spríjemnite preto každodenné stravovanie svojim najbližším aj vy a objednate im obedy podľa ich predstáv. Každý deň, alebo vo vami vybraných termínoch, im budú zamestnanci dovážať čerstvé jedlo, ktoré si môžete vybrať. Na stránke obedypreseniorov.sk totiž každý mesiac zverejňujú jedálny lístok, kde je na výber z troch možností. A - mäsité, B - bezmäsité a C - gourmet. Ak by sa náhodou stalo, že zákazník musí neočakávane ísť do nemocnice, je možné obedy v priebehu mesiaca kedykoľvek zrušiť, avšak minimálne 3 pracovné dni vopred.

Túto službu si môžete objednať už v dvanástich bratislavských mestských častia. Konkrétne v: Devínska Nová Ves, Dúbravka, Lamač, Nové Mesto, Rača, Vajnory, Karlova Ves, Staré Mesto, Ružinov Vrakuňa, Petržalka a Podunajské Biskupice.

Advertoriál pripravený v spolupráci so spoločnosťou Najeme sa s.r.o..