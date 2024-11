Čoskoro začne snežiť! Ktoré oblasti sa musia pripraviť na nočnú nádielku?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Do Európy sa aktuálne začína tlačiť masa chladného vzduchu, ktorá ovplyvní počasie aj u nás. V nachádzajúci hodinách sa podľa portálu imeteo.sk musíme pripraviť na dve vlny zrážok. Prvá príde už dnes večer a ešte výraznejšia nás zasiahne zajtra.

archívne video

Husté sneženie komplikuje dopravu v Belgicku (Zdroj: Tip čitateľa)

Sneh najskôr v priebehu večer udrie na severozápade a severe Slovenska, pričom sa objaví od nadmorskej výšky 600 až 700 metrov. Neskôr hranica sneženia východne od Beskydského predhoria klesne nižšie. V pondelok a v utorok sa bude hranica pohybovať na úrovni 600 až 700 metrov.

Sneh by mal teda do zajtrajšieho rána napadnúť v oblastiach ako Javorníky, Malá Fatra, Veľká Fatra, Terchová, severná Orava, Tatry a Levočské vrchy. Hoci prvá vlna nasneží už túto noc, zlé počasie bude pokračovať aj zajtra počas dňa. Snehovej prikrývky by sme sa však zatiaľ nemuseli obávať. Teplota totiž bude len okolo nuly a sneh by sa tak mal topiť.

Snehová pokrývka by sa mala vytvoriť len od nadmorskej výšky 700 metrov. Sneženie nezasiahne nižšie polohy ako ani nížiny. Tie sa zatiaľ nemajú čoho obávať. Počasie by sa mohlo zhoršiť až záverom budúceho týždňa, kedy sa zatiaľ črtá na potencionálne sneženie aj v týchto oblastiach.

Na východe Slovenska hrozí počas noci a rána poľadovica

V okresoch Košického a Prešovského kraja na východe Slovenska sa od večerných hodín až do pondelkového (18. 11.) poludnia môže tvoriť poľadovica. Výstraha, ktorú vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), platí od 20. 00 h. Meteorológovia pripomínajú, že tvorba poľadovice môže komplikovať situáciu v doprave.

(Zdroj: shmu.sk)