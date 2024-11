FOTO Tragickú nehodu autobusu na Orave neprežilo len 18-ročné dievča

Autobus sa zrazil s osobným autom (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj )

Aktualizované 14:20 - "Vodič osobného motorového vozidla zo zatiaľ nezistených príčin prešiel s vozidlom do protismernej časti vozovky, kde pravou bočnou časťou vozidla narazil do protiidúceho autobusu. Pri dopravnej nehode utrpel 19-ročný vodič ťažké zranenia vyžadujúce si jeho prevoz do nemocnice a 18-ročná spolujazdkyňa utrpela zranenia nezlučiteľné so životom," uviedla Kocková.

Doplnila, že 50-ročný vodič autobusu a traja cestujúci v ňom utrpeli nešpecifikované zranenia. Podľa Andreja Hirjaka z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby poskytli záchranári neodkladné zdravotné ošetrenie trom osobám s následným transportom do Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku a dolnokubínskej nemocnice. Na mieste bol podrobený dychovej skúške vodič autobusu s negatívnym výsledkom, u vodiča osobného motorového vozidla bol nariadený odber krvi.

10:02 - Zrážku osobného auta s autobusom neprežila jedna žena. Informoval o tom Andrej Hirjak z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS). "Po príchode na miesto nehody bolo poskytnuté neodkladné zdravotné ošetrenie trom osobám s následným transportom do Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku a dolnokubínskej nemocnice. I napriek rýchlemu zásahu lekár konštatoval u jednej osoby úmrtie. Pacientka utrpela poranenia nezlučiteľné so životom," priblížil Hirjak.

Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) na sociálnej sieti informovalo, že pri dopravnej nehode zasahovali hasiči z Dolného Kubína a príslušníci Záchrannej brigády HaZZ v Žiline. "Zasahujúci príslušníci vyslobodili zranené osoby pomocou hydraulického vyslobodzovacieho zariadenia, poskytli zraneným osobám prvú pomoc a na vozidlách vykonali protipožiarne opatrenia," uviedli hasiči.

8:27 - Cesta II/583 pri obci Párnica v okrese Dolný Kubín je po rannej vážnej dopravnej nehode už čiastočne prejazdná. Informovala o tom žilinská krajská polícia na sociálnej sieti. "Premávku riadime, cesta je prejazdná v jednom jazdnom pruhu. Žiadame o rešpektovanie pokynov policajtov na mieste," uviedla polícia.

Cesta bola neprejazdná

"Cesta je v oboch smeroch neprejazdná. Žiadame o rešpektovanie pokynov policajtov na mieste," uviedla polícia. Na mieste zasahujú piati hasiči z Dolného Kubína s dvomi kusmi techniky.

archívne video

V Rakúsku havaroval slovenský autobus (Zdroj: Facebook/Freiwillige Feuerwehr Thalgau)

V Párnici sa zrail autobus s osobným autom (Zdroj: Facebook/Dopravný servis)

Autobus sa zrazil s osobným autom (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj )