Šokujúce slová experta: Putin sa môže uchýliť k zákernej taktike! Použije TIETO smrtiace zbrane

Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: SITA/Anton Vaganov/Pool Photo via AP)

Čo je v súčasnosti dôležité vo vojne na Ukrajine: Po tom, čo Ukrajina prvýkrát zaútočila na ciele v rámci Ruska pomocou zbraní dlhého doletu americkej a zrejme aj britskej výroby, došlo podľa Vladimira Putina vo štvrtok k odvetnému úderu zo strany Kremľa s použitím novej rakety stredného doletu. Kyjev predtým hovoril o použití ruskej medzikontinentálnej balistickej strely pri útoku na Dnipro. Putin tiež pohrozil ďalšími možnými útokmi, ktoré by mohli byť namierené aj proti krajinám podporujúcim Ukrajinu.

archívne video

Konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou stále pokračuje (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Putin by podľa bývalého dôstojníka NATO mohol v Kursku použiť chemické zbrane

Existujú obavy, že Rusko by sa v tomto prípade uchýlilo aj k jadrovým zbraniam. Bývalý veliteľ NATO Hamish de Bretton-Gordon však teraz v rozhovore pre The Sun odmietol jadrové hrozby zo strany Putina a jeho spojencov ako „blaf a blafovanie“. Expert však varoval aj pred ďalšou možnosťou eskalácie v relácii “Never Mind The Ballots”. Podľa Hamisha de Bretton-Gordona by sa Vladimir Putin mohol čoskoro uchýliť k smrtiacim chemickým zbraniam, aby znovu dobyl pohraničnú oblasť Kursk, ktorú čiastočne okupuje Ukrajina. Strata kontroly nad touto strategicky dôležitou oblasťou by bola podľa exdôstojníka bodnutím do srdca ruského despotu.

Použilo by Rusko chlórpikrín ako zbraň vo vojne proti Ukrajine?

„Putin je úplne zneistený. Mohol už stratiť až 700 000 vojakov. Teraz, keď Ukrajina protiútočí americkými raketami ATACMS a britskými raketami Storm Shadow, vie, že jeho jednotky v Kursku sú ľahkou korisťou,“ uviedol Hamish de Bretton-Gordon. Ďalej poukazuje na to, že Rusko disponuje pľúcnym bojovým plynom chlórpikrínom, ktorým by mohli byť „zabité tisícky ľudí“.

Pre de Bretton-Gordona je bitka o Kursk kľúčová v kontexte vojny na Ukrajine: „Kto udrží Kursk do Vianoc, bude na čele počas rokovaní s Trumpom očakávaných koncom januára budúceho roka a pri prímerí.“ Preto vyzýva NATO, aby Ukrajinu teraz podporilo všetkými možnými prostriedkami.