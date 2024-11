Putin sa vyhráža Západu: Pohrozil novými raketami! Experti sa obávajú jadrového konfliktu

Ruský prezident Vladimir Putin. (Zdroj: TASR/AP/Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo)

"Sme presvedčení, že máme právo použiť svoje zbrane proti vojenským objektom krajín, ktoré umožňujú použitie ich zbraní proti objektom v našej krajine," rozhorčil sa vo štvrtok večer vo video prejave 72-ročný Putin. S hrdosťou oznámil, že ruská armáda odpálila jednu z najnovších balistických rakiet stredného doletu s názvom Orešnik v reakcii na nedávne ukrajinské útoky na veľké vzdialenosti západnými zbraňami.

archívne video

Konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou stále pokračuje (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Skúška šiat na jadrový útok?

"Testy boli úspešné. Cieľ bol splnený,“ hulákajú ruské televízie. Terčom bolo vojensko-priemyselné zariadenie v Dnipre na Ukrajine. Niektorí vojenskí pozorovatelia hovoria o varovnom výstrele, ale aj o možnej generálke na skutočný jadrový úder.

Ukrajinské letectvo informovalo, že raketa bola vypálená z ruského regiónu Astrachaň smerom k mestu Dnipro. Medzi oboma miestami je približne 700 kilometrov. Podľa miestnych úradov v Dnipro boli pri útoku zranení dvaja ľudia. Poškodený bol aj priemyselný podnik v meste. V meste vypukli aj dva požiare.

Čo dokáže Orešnik?

Putin medzitým potvrdil útok novou raketou stredného doletu a pohrozil ďalšími raketovými útokmi na Ukrajinu. Systém „Orešnik“ funguje nadzvukovou rýchlosťou a nie je možné ho zachytiť, vysvetlil šéf Kremľa. Šesť hlavíc z ruskej rakety malo zasiahnuť vo štvrtok ráno ukrajinské mesto Dnipro. Podľa Putina neboli použité žiadne jadrové výbušniny.

Ukrajinské ozbrojené sily zaútočili v utorok na ciele v ruskej Brjanskej oblasti šiestimi raketami ATACMS a na Kurskú oblasť vo štvrtok raketami Storm Shadow, uviedol ruský prezident. V Kursku zahynuli ľudia a boli aj zranení.

Situácia sa zhoršuje

Pre šéfa Kremľa dosiahol konflikt nedávnymi útokmi úplne novú úroveň. Jeho hrozba pre západných partnerov Kyjeva: Bez špecialistov z krajín, kde sa tieto zbrane s dlhým doletom vyrábajú, by ich použitie nebolo možné.

Hovoril o reakcii na to, že USA a ďalšie západné krajiny povolili Ukrajine používať zbrane s dlhým doletom na ruskom území: „Niekoľkokrát sme zdôraznili, že regionálny konflikt na Ukrajine, ktorý vyprovokoval Západ, nadobudol prvky globálneho charakteru.“ Zároveň označil nový systém za moskovskú odpoveď na plány USA rozmiestniť rakety stredného doletu v Európe a v Tichomorí.