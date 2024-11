OTRASNÝ čin na ikonickom mieste v Banskej Štiavnici: FOTO Vyhliadkovú vežu na Kalvárii vykradli!

(Zdroj: TASR - Ján Krošlák, FB/Kalvária Banská Štiavnica)

archívne video

Na vyhliadke Horného kostola v Banskej Štiavnici pribudli ďalšie novinky (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

Vyhliadka vo veži Horného kostola banskoštiavnickej Kalvárie, ktorú verejnosti sprístupnili v rámci prvej etapy obnovy kostola pred rokom, sprostredkuje návštevníkom úžasný zážitok vďaka ďalekohľadu a panoramatickým expozičným tabuliam. Počas dušičkového víkendu, kedy výletom prialo aj nádherné počasie, navštívilo obľúbenú Kalváriu v Banskej Štiavnici viac ako 2-tisíc návštevníkov.

Na Kalvárii riešia krádež

Zo skvelej účasti návštevníkov sa však nemohli radovať dlho. V pondelok ráno zistili, že na Kalvárii mali zlodeja. "Z vyhliadkovej veže zmizla pokladnička. Je to o to šokujúcejšie, že to musel byť niekto z návštevníkov, ktorý si požičali a potom vrátil kľúč, keďže pokladnička je za dverami a tie zostali nepoškodené. Je to otrasné a únavné, s odretými ušami zvládame obnovu a údržbu financovať a takéto momenty berú viac ako len peniaze," píšu na sociálnej sieti a ľudí požiadali o podporu.

A zase zlodeji...😡😡😡 Chcel som napísať pozitívny status po dušičkovom víkende, ako prišlo vyše 2000 návštevníkov, ktorí... Posted by Kalvária Banská Štiavnica on Monday, November 4, 2024

Vežu Horného kostola môžu záujemcovia navštíviť v otváracích hodinách kalvárskeho infocentra, kde si za symbolický poplatok môžu vyzdvihnúť kľúče. Síce sa kľúč požičiava na občiansky preukaz, dochádza aj k prípadom, keď si požičajú pred koncom otvarácej doby a tam sa berie iba 10-eurová záloha. "Neradi by sme všetkých týchto ľudí potrestali za jedného darebáka," doplnili z Kalvárie.

Na snímke ďalekohľad pri hornom kostole banskoštiavnickej Kalvárie (Zdroj: TASR - Ján Krošlák)

Kalvária má okrem cirkevnej histórie aj históriu spojenú s vojenskými operáciami v tomto priestore. Z 1. aj 2. svetovej vojny sa zachovalo množstvo dokumentačného materiálu, hmotných artefaktov a fotografií o tom, ako zasiahli boje v regióne do života Kalvárie.