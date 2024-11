Majitelia TÝCHTO áut majú dôvod na radosť: Výrazné zlacnenie paliva! Analytik má ďalšie dobré správy

(Zdroj: Getty Images/coffeekai)

Ceny palív sa tento týždeň opäť menili. V jednom prípade dokonca smerom dolu. Do štvrtka boli ceny rovnaké, ako predchádzajú týždeň, a teda 1,527 za liter benzínu a 1,445 eura za liter nafty. Kým cena nafty zostala nezmenená, v prípade benzínu sa cena v noci zo štvrtka na piatok sa na tabuliach čerpacích staníc znížila na 1,507 eura za liter. V prípade čerpačiek OMV a Shell ide o rovnaké sumy - a to 1,509 eura za liter benzínu a 1,429 eura za liter nafty. Najlacnejšie v súčasnosti tankujeme na Orlen benzínke - a to 1,43 eura za liter benzínu a 1,38 eura za liter nafty.

(Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar)

(Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar)

(Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar)

(Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar)

Štatistický úrad: Ceny nepatrne klesli

Spotrebiteľské ceny vybraných pohonných látok počas 43. týždňa zaznamenali nepatrný pokles. Oproti predchádzajúcemu týždňu sa ceny motorovej nafty aj oboch benzínov nepatrne pohli smerom nadol, a to iba o desatiny centu za liter. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Spotrebitelia nakupovali v 43. týždni benzín 95 v priemere za 1,516 eura za liter, cena benzínu 98 bola na úrovni 1,720 eura za liter a motorová nafta sa predávala za znížených 1,418 eura za liter.

Ceny plynov zaznamenali odlišné výkyvy. Kým skvapalnený ropný plyn (LPG) sa predával oproti predchádzajúcemu týždňu mierne lacnejšie, za 0,732 eura za liter, cena stlačeného zemného plynu (CNG) nepatrne stúpla, na 1,553 eura za kilogram. Všetky tri najpoužívanejšie pohonné látky sa počas aktuálneho 43. týždňa predávali lacnejšie ako v rovnakom období minulého roka. Nafta bola lacnejšia o 15 %, 95-oktánový benzín o 8,1 % a 98-oktánový benzín o 7,3 %. Cena skvapalneného zemného plynu (LNG) bola vyššia ako vlani o 10,4 % a LPG o 3,4 %. Plyn CNG bol však lacnejší, a to o 8,5 %.

(Zdroj: Štatistický úrad)

Analytik: TOTO nás čaká

Na to, čo nás čaká v najbližšom období v súvislosti s vývojom cien palív na Slovensku. Podľa Borisa Tomčiaka zo spoločnosti Finlord ceny pohonných hmôt v prvej polovici novembra poklesnú o 2 až 3 centy na liter. "Dôvodom je prepad cien ropy v tomto týždni, keďže Izrael nechce útočiť na energetickú infraštruktúru Iránu. A Irán neplánuje blokovať Hormuzský prieliv alebo inak ničiť ropnú infraštruktúru v regióne. Ponuka ropy na trhu je dostatočne vysoká. Čína, druhý najväčší spotrebiteľ ropy na svete, zaznamenala za posledný rok mierny pokles spotreby kvôli ekonomickým problémom," uviedol pre Topky.sk.

(Zdroj: Štatistický úrad)