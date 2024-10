Marta (†71) zasvätila život opusteným dušiam: Náhla smrť pri nehode! Na internete koluje srdcervúca prosba

Zrážku neprežila 71-ročná chodkyňa (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj )

VRBOVCE - Obrovská tragédia sa stala v pondelok v obci Vrbovce. Do Marty, ktorá prechádzala po krajnici, vpálil len 18-ročný vodič. Ženu odhodilo do potoka. Brutálnu zrážku neprežila. Dojímavá prosba blízkych, o jej domácich miláčikov sa nemá kto postarať.

Obrovská tragédia sa stala v pondelok 28. októbra 2024 v katastrálnom území obce Vrbovce v okrese Myjava. Len 18-ročný vodič osobného motorového vozidla značky Peugeot neprispôsobil rýchlosť svojim schopnostiam. V dôsledku toho prešiel do protismerného jazdného pruhu, kde na krajnici vpálil do 71-ročnej Marty. Tú po náraze odhodilo do potoka.

"71 - ročná chodkyňa utrpela zranenia, ktorým na mieste tragickej dopravnej nehody podľahla. Na miesto bol privolaný aj znalec z odboru cestnej dopravy. Vyšetrovateľ OKP OR PZ Nové Mesto nad Váhom začal trestné stíhanie za prečin Usmrtenie. Presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania. Za tento skutok mu hrozí trest odňatia slobody na dva až päť rokov," poznamenala trenčianska polícia na sociálnej sieti.

Pri tragickej dopravnej nehode podľa našich informácií zahynula Marta, ktorá bola vášnivá milovníčka mačiek. Jej blízkej, ktorá je zo straty Marty zdrvená, sa podarilo dostať do jej bytu, aby zachránila 8 mačičiek, ktoré na milujúcu majiteľku márne čakali. Teraz sa im všetkým pokúša nájsť nový domou. Najväčšiu pomoc potrebuje kocúrik Pucík, ktorý musí ráno a večer brať lieky.