Z lôžka rovno do rokovacej sály: Koalícia vyriešila patovú situáciu! Poslanec Hlasu dorazil napriek chorobe, mal rúško

BRATISLAVA – Z lôžka rovno do rokovacej sály. Vládna trojka sa v utorok ocitla v patovej situácii. Po tom, ako trojica poslancov okolo Rudolfa Huliaka oznámila, že dva dni nepríde do parlamentu, koalícia nevedela pristúpiť v utorok k hlasovaniu. Nemala totiž dosť poslancov, okrem spomínanej trojice im chýbal aj poslanec Hlasu-SD Ján Blcháč, ktorý zápasí s rakovinou a bol PN. Dnes sa však dostavil do Národnej rady SR.

Poslancovi Jánovi Blcháčovi (Hlas-SD) v marci diagnostikovali rakovinu, odvtedy absolvoval chemoterapiu aj nejaké ožiare. Informoval o tom sám iba niekoľko dní dozadu na sociálnej sieti. „Bolo to ťažké, veľakrát som išiel z chemo rovno na mestské podujatie a mohli ste si všimnúť, že sa necítim vo svojej koži, ale zvládal som to aj popri práci a celého pol roka som si prispôsoboval všetko tak, aby som nevymeškal žiadne rokovanie. Potrebujem ešte absolvovať nejaké vyšetrenia a procedúry, čo sa už ale nedá inak, ako hospitalizáciou. Je to pre mňa obrovská zmena, keďže som PN nebol, už ani nepamätám. Píšem vám to všetko preto, aby ste vedeli, že bojujem a zvládam to,“ napísal v polovici októbra.

Pozdravujem vás z nemocnice v Martine, priatelia👋 V marci mi diagnostikovali rakovinu, odvtedy som absolvoval... Posted by Ján Blcháč - z denníka primátora on Saturday, October 19, 2024

Ešte minulý týždeň bol pritom Blcháč zo schôdze ospravedlnený pre chorobu. Tri dni dozadu zverejnil na sociálnej sieti video od svojich kolegov z úradu. Okrem toho, že je poslancom NR SR, je totiž aj primátorom Liptovského Mikuláša. „Takýto neskutočne skvelý tím kolegov mám na úrade. Prekvapili ma a do nemocnice mi poslali toto video. Nečakal som to. Veľmi všetkým ĎAKUJEM za milé slová,“ napísal.

Dnes už však opäť sedí v parlamente a koalícia tak má v pléne tesnú väčšinu 76 poslancov. Do problému sa dostali po tom, čo trojica poslancov Rudolf Huliak, Ivan Ševčík a Pavel Ľupták oznámila, že sa v utorok a v stredu nezúčastní na rokovaniach a hlasovaniach odôvodnili ignoráciou zo strany koalície a vyhodením šéfa Štátnej ochrany prírody Štefana Kysela. "Dostalo sa nám odozvy, že sme nepotrební, že majú 76-ku aj bez nás,“ odkázali vládnej trojke.

Koalícia má v parlamente 79 poslancov, bez troch poslancov okolo Huliaka im však ostala len najtesnejšia väčšina – 76 poslancov. Avšak, keďže im včera chýbal aj Blcháč, mali len 75 poslancov, čo nestačilo na to, aby bola NR SR úznášaniaschopná. Opozícia sa totiž rozhodla neprezentovať a k hlasovaniu o prerokovaných zákonoch ani o vyslovení nedôvery ministrovi spravodlivosti Borisovi Suskovi a ministerke kultúry Martine Šimkovičovej sa tak pristúpiť v utorok nemohlo. Dnes už koalícia aj s prispením Blcháča mohla schváliť prerokované zákony, ako aj rozhodnúť o tom, že obaja ministri zostanú vo svojich funkciách.