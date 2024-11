Lipavský je proti koncu dialógu EÚ s Izraelom: Borrel podľa neho nevie, čo chce

Jan Lipavský (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

"Príde mi, že Josep Borrel trošku nevie, čo chce. Keď sme počas českého predsedníctva chceli zvolávať asociačnú radu s Izraelom, tak to niekoľko mesiacov veľmi intenzívne blokoval. Potom mal zas niekoľko mesiacov snahu to zvolávať. A teraz prichádza s tým, že ten politický dialóg prerušíme. Príde mi, že to už trošku nedáva zmysel," povedal Lipavský.

Pozastavenie kontaktu s Izraelom

Borrell navrhol, aby EÚ pozastavila kontakty s Izraelom z dôvodu obvinení, že porušuje ľudské práva a medzinárodné humanitárne právo v Pásme Gazy a Libanone.

O návrhu, ktorý v stredu predstavil veľvyslancom, by mali ministri zahraničných vecí členských krajín EÚ diskutovať v pondelok na schôdzke v Bruseli. Navrhované pozastavenie politického dialógu si vyžaduje súhlas všetkých 27 členských krajín EÚ, čo je podľa diplomatov veľmi nepravdepodobné.

Politický dialóg medzi EÚ a Izraelom upravuje takzvaná asociačná dohoda, ktorá vstúpila do platnosti v roku 2000. V dohode sa uvádza, že vzťahy medzi oboma stranami sú založené na dodržiavaní ľudských práv a demokratických zásad.

Jeho prednášku prerušili propalestínski protestujúci

Šéf českej diplomacie v prvej časti hodinového programu na univerzite mal vystúpiť so zhruba pätnásťminútovým prejavom na tému českej zahraničnej politiky a úlohy kolektívnej pamäti. V závere prejavu, v ktorom sa začal venovať ruskej invázii na Ukrajinu, sa niekoľko študentov zdvihlo, začalo na ministra kričať, že je vojnový zločinec, a provokovať heslá ako "From the river to the sea, Palestíne will be free" (Od rieky k moru bude Palestína slobodná) alebo že Izrael je teroristický štát.

Minister zhruba dve desiatky minút čakal, či sa situácia upokojí. Na základe odporúčaní bezpečnostných zložiek následne sálu opustil núdzovým východom, keďže ďalší aktivisti zablokovali prístupové chodby. Šéf diplomacie tak napríklad nemohol ísť do inej prednáškovej miestnosti.

"Na základe odporúčaní bezpečnostných zložiek sme z univerzity odišli. Bol som pripravený dokončiť prednášku a odpovedať na otázky v diskusii," uviedol po odchode Lipavský.