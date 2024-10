Minister Lipavský zostáva vo Fialovej vláde ako nestraník

Jan Lipavský (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

"Pán minister Jan Lipavský zostáva členom vládneho tímu. Prišiel za mnou na rokovanie s tým, že mi osobne priniesol demisiu. Ja som ho však požiadal, aby tento krok zvážil z mnohých dôvodov," povedal Fiala. Lipavský je podľa neho výborným ministrom zahraničných vecí a aj v kontexte aktuálnej medzinárodnej situácie je kontinuita vo vedení MZV ČR mimoriadne dôležitá. Druhým dôvodom bolo, že na základné otázky zahraničnej politiky majú rovnaké názory. Ďalším dôvodom je podpora od všetkých predsedov zvyšných koaličných strán a tiež prezidenta. Lipavský sa podľa Fialu aj na základe toho rozhodol, že na demisii nebude trvať.

"Veľmi si vážim možnosť pokračovať ako člen vlády ČR v kabinete Petra Fialu ako nestraník, môžeme použiť aj slovo odborník... Budem pokračovať v práci, ktorú som robil. Budem naďalej obhajovať záujmy českých občanov vo svete, záujmy Česka," potvrdil svoje rozhodnutie zotrvať vo funkcii Lipavský. Vyzdvihol rolu Fialu v tom, akú zahraničnú politiku Česko vykonáva. K rozhodnutiu vziať svoju demisiu späť a zostať vo vláde ako nestraník ho presvedčilo jednak rozhodnutie odísť z Českej pirátskej strany, ktoré mu "uvoľnilo ruky", a jednak veľká podpora od koaličných partnerov, vysvetlil.

Prípady, že členom vlády je aj nestraník, nie sú podľa Fialu neobvyklé. Pripomenul, že on sám bol nestraníckym ministrom školstva vo vláde Petra Nečasa. "Ja si s tou situáciou určite poradím," dodal. Post ministra pre legislatívu už obsadzovať nechce, rovnako ani funkciu vicepremiéra pre digitalizáciu. Zostáva mu tak obsadiť pozíciu ministra pre miestny rozvoj, kandidáta by podľa neho malo navrhnúť hnutie STAN. "Chcem, aby to všetko prebehlo čo najrýchlejšie a do konca budúceho týždňa sme mali vládu v plnom zložení," dodal Fiala.