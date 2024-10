Nárast minimálnej mzdy v praxi: Odborník schladil ľudí! Ukázal reálnu sumu, pozrite na ten pokles

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – To, že minimálna mzda na papieri výrazne porastie ešte neznamená, že sa výrazne rozrastie aj obnos peňazí vo vašich peňaženkách. Do hry totiž vstupujú dane a odvody, ktoré budú zamestnancom strhnuté. Suma, o ktorú si prilepšia, tak bude o desiatky eur nižšia, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať.

Tlačová konferencia Erika Tomáša na tému Zákon o minimálnej mzde (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Je to odklepnuté. Koaliční poslanci so značným prispením časti opozície v parlamente tento týždeň schválili nárast minimálnej mzdy. Ako uviedol minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD), tá sa v roku 2026 podľa kvalifikovaných odhadov zvýši v medziročnom porovnaní o približne sto eur. V nasledujúcom roku by mala byť minimálna mzda na úrovni 816 eur a v tom ďalšom dokonca až 920 eur. Vplyvom ďalšieho rastu by sa mala následne v roku 2027 dostať na úroveň 970 eur.

To, že medziročne sa minimálna mzda zvýši o zhruba sto eur však neznamená, že si túto stovku nájdete aj v peňaženkách. „Aby som trochu schladil veľkú radosť a nadšenie z novej minimálnej mzdy, poďme sa pozrieť, o akých sumách sa bavíme,“ uviedol odborník na sociálnu politiku Jozef Mihál. Poukázal na to, že minimálna mzda v roku 2026 sa vypočíta ako 60 % z priemernej mzdy zistenej za rok 2024. Tá bude odhadom 1530 eur. 60 % z 1530 eur je 918 eur v hrubom. Ak by sa zákon o minimálnej mzde nezmenil, minimálna mzda v roku 2026 by bola 57 % z priemernej mzdy zistenej za rok 2024, čo predstavuje 8 73 eur v hrubom. Minimálna mzda bez zmien, ktoré poslanci schválili tento týždeň, by tak bola nižšia o 45 eur. Ľudia si tak skutočne o niečo polepšia. Do hry ale vstupujú dane a odvody. „Zamestnanec z toho zaplatí odvody 13,4 % = 6,03 eura a daň 19 % (zo základu vyššieho o 38,97 eura) = 7,40 eura," prepočítal Mihál. Čistá minimálna mzda tak bude vďaka zmene zákona podľa jeho výpočtov vyššia o 31,57 eura mesačne.

Budúci rok ešte po starom

Minister práce Erik Tomáš po schálení zmien vysvetlil, že v roku 2025 je určená minimálna mzda ešte po starom, keďže nedošlo k dohode medzi sociálnymi partnermi v tomto roku a starý automat určoval túto minimálnu mzdu, tak minimálna mzda v roku 2025 je 816 eur. Ale keď sa v budúcom roku sociálni partneri nedohodnú, nový automat už stanoví minimálnu mzdu omnoho vyššiu ako bola doteraz.

Rýchlejší rast minimálnej mzdy by mal znamenať taktiež rýchlejšie stúpanie za príplatky za prácu v noci a počas víkendov. V tejto súvislosti minister poukázal na fakt, že zvýšenie automatu z 57 % na 60 % bude predstavovať rozdiel na príplatkoch v hodnote 11 miliónov eur pri súčasnom celkovom objeme 800 miliónov eur. Toto navýšenie tak považuje za zvládnuteľné pre podnikateľský sektor.

Novelou zákona by sa malo zároveň posilniť kolektívne vyjednávanie. Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa by mali byť rozšírené tak, že pokiaľ sa reprezentatívne organizácie odborov a zamestnávateľov v konkrétnom sektore dohodnú na nových podmienkach, tieto podmienky budú platiť pre všetkých zamestnancov v konkrétnom sektore, doplnil Tomáš. "My týmto balíkom, touto legislatívou, napĺňame európsku smernicu, pretože európska smernica požaduje od svojich členských štátov primeranú minimálnu mzdu, ako aj posilnenie kolektívneho vyjednávania. A som rád, že sme to stihli v čase na to určenom, pretože mali sme to stihnúť do polovice novembra," uzavrel šéf rezortu.