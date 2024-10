Poslanci NR SR zasadli v stredu do lavíc: Toto sú návrhy, o ktorých rokujú

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Pavel Neubauer)

BRATISLAVA - Celková úroveň poskytovania dôveryhodných služieb by sa mala zvýšiť na národnej úrovni a taktiež v rámci európskeho spoločenstva. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu, ktorý Národná rada (NR) SR v stredu posunula do druhého čítania. Jedným z najdôležitejších doplnení sú ustanovenia o európskej peňaženke digitálnej identity, ktorá predstavuje harmonizovaný prostriedok elektronickej identifikácie pre fyzické a právnické osoby v celej Európskej únii (EÚ).

"Prostredníctvom európskej peňaženky digitálnej identity sa poskytne bezpečný prístup k verejným a súkromným službám prostredníctvom zlepšeného ekosystému dôveryhodných služieb a prostredníctvom overených dôkazov totožnosti a elektronických osvedčení atribútov, ako sú napríklad akademické kvalifikácie vrátane vysokoškolských titulov, alebo iné dosiahnuté formy vzdelania alebo odbornej kvalifikácie," uviedol predkladateľ v návrhu.

video

Tlačová konferencia strany KDH na tému Novela zákona z dielne KDH k preventívnym prehliadkam (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

V tejto súvislosti sa novelou upravujú aj úlohy a pôsobnosť Ministerstva vnútra SR v oblasti digitálnej identifikácie a elektronického osvedčenia atribútov. Rezort vnútra tak bude poskytovať európsku peňaženku digitálnej identity všetkým subjektom verejného a súkromného sektora, ktoré sú kvalifikovanými poskytovateľmi dôveryhodnej služby alebo preukážu, že majú s kvalifikovaným poskytovateľom uzatvorenú zmluvu.

Dôveryhodné služby sú elektronické služby poskytované v rámci členských štátov EÚ, ktoré pomáhajú občanom a organizáciám zaviesť elektronizáciu procesov a dokumentov.

Minimálna mzda sa od roku 2026 zvýši na 60 % priemernej mzdy

Minimálna mzda na Slovensku sa od roku 2026 zvýši na najmenej 60 % priemernej nominálnej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve. Vyplýva to z novely zákona o minimálnej mzde, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu definitívne schválili. Doteraz sa počítala ako 57 % z priemernej mzdy, pokiaľ sa sociálni partneri nedohodli inak.

aktuálne video

Tlačová konferencia Erika Tomáša na tému Zákon o minimálnej mzde (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Navrhuje sa upraviť výšku percentuálneho podielu, ktorý je rozhodujúci pri ustanovení minimálnej mzdy na príslušný kalendárny rok, ak sa sociálni partneri nedohodnú na inej sume minimálnej mzdy, na 60 %. Navrhovaná zmena vyplýva z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2023 až 2027," uviedlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v dôvodovej správe.

Erik Tomáš (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Takáto výška minimálnej mzdy už v minulosti platila, k zníženiu percentuálneho podielu došlo v čase pandémie Covid-19. V súčasnosti je podľa predkladateľa potrebné vrátiť sa k tejto úprave. Cieľom je vytvoriť dôstojné životné a pracovné podmienky, podporiť kolektívne vyjednávanie zamestnancov a uzatváranie kolektívnych zmlúv.

Novela prináša aj opätovné rozširovanie záväznosti reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa aj na ďalších zamestnávateľov v odvetví. Takáto úprava už tiež platila do roku 2021, kedy bola zrušená. Cieľom zmeny je zvýšenie pokrytia zamestnancov na Slovensku kolektívnym vyjednávaním a kolektívnymi zmluvami.

Erik Tomáš (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Poslanci pri záverečnom hlasovaní odmietli viaceré opozičné pozmeňujúce návrhy. Zora Jaurová (PS) napríklad navrhla zosúladiť platové tarify v štátnej a verejnej správe s platnou úpravou minimálnej mzdy. Jej stranícky kolega Štefan Kišš chcel naviazať odvodovú odpočítateľnú položku na priemernú mesačnú mzdu, a to na úrovni 50 % z nej. Igor Matovič (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ) zase presadzoval, aby sa minimálna mzda v novej výške uplatnila už v roku 2025, nie až o rok neskôr. Časť novely začne platiť od 15. novembra tohto roka, väčšina ustanovení potom od 1. januára 2025.

Podmienky používania auta na pracovných cestách sa upravia

Podmienky na používanie motorového vozidla, ktoré zamestnanec využíva počas pracovnej cesty, sa upravia. Týka sa to najmä preukázania a úhrady výdavkov za spotrebované pohonné látky či nabíjania elektrovozidiel a plug-in hybridných vozidiel. Vyplýva to z novely zákona o cestovných náhradách, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu definitívne schválili.

"Z dôvodu opakujúcich sa požiadaviek z praxe a s cieľom spresnenia práv zamestnanca a povinností zamestnávateľa sa navrhuje spresniť právnu úpravu používania cestného motorového vozidla zamestnanca na pracovnej ceste, pokiaľ ide o preukázanie a úhradu výdavkov, ktoré sa týkajú pohonných látok, a zaviesť tam, kde je to potrebné, osobitné pravidlá pre elektrovozidlá a plug-in hybridné vozidlá," uviedlo v dôvodovej správe ministerstvo práce.

V prípade elektrovozidiel, ktoré sú nabíjané elektrickou energiou, sa za doklad o kúpe bude považovať aj blok z nabíjacej stanice alebo od dodávateľa tejto energie. Novela navyšuje spotrebu týchto vozidiel o 20 % pre jazdu po rýchlostnej ceste a diaľnici. Pri plug-in hybridných vozidlách právna norma upravuje postup výpočtu náhrady za spotrebované pohonné látky, ktoré sa získavajú nabíjaním z elektrickej siete. Novela bude platiť od 1. decembra 2024.

Podmienky na výkon funkcie riaditeľa inšpektorátu práce sa majú upraviť

Medzi podmienky na výkon funkcie riaditeľa inšpektorátu práce by sa mala vrátiť najmenej päťročná prax. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o inšpekcii práce, nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktorý Národná rada (NR) SR v stredu posunula do druhého čítania.

"Zámerom návrhu zákona je znovuzavedenie podmienky päťročnej odbornej praxe inšpektora práce na výkon funkcie riaditeľa inšpektorátu práce, pričom cieľom tejto zmeny je práve zdôraznenie atribútu odbornosti týchto vedúcich zamestnancov inšpektorátov práce," uviedlo ministerstvo práce v predkladacej správe.

Cieľom návrhu je zefektívnenie organizácie a riadenia inšpekcie práce. Zmeniť by sa mali aj podmienky na vymenovanie do funkcie generálneho riaditeľa Národného inšpektorátu práce, od ktorého sa bude vyžadovať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a rovnako tiež najmenej päťročná prax.

Ministerstvo navrhuje tiež upraviť vzor logotypu preukazu inšpektora práce, ktorý by sa mal zjednotiť s logotypom používaným na dokumentoch v rámci inšpekcie práce. Ďalšie zmeny sa týkajú dlhšej lehoty na vykonanie inšpekcie práce zo súčasných 60 na 90 dní. "Zároveň bude môcť Národný inšpektorát práce na žiadosť inšpektorátu práce lehotu na vykonanie inšpekcie práce v prípade zložitejších inšpekcií aj opakovane predĺžiť," spresnil rezort práce.

Zmeniť by sa malo tiež plynutie lehoty, v rámci ktorej je možné začať správne konanie a uložiť pokutu za spáchanie správneho deliktu. Po novom bude možné správne konanie začať do šiestich mesiacov odo dňa ukončenia výkonu inšpekcie práce, a to najneskôr do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti. Novela by mala platiť od 1. januára 2025, niektoré ustanovenia potom od 1. apríla 2025.

Výmena informácií medzi vyšetrovacími orgánmi EÚ sa upraví

Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru sa stane jednotným kontaktným miestom na výmenu informácií medzi orgánmi presadzovania práva členských štátov Európskej únie (EÚ) na Slovensku. Na základe analýzy hrozieb bude postupovať informácie príslušným bezpečnostným orgánom, iným členským štátom a Europolu. Vyplýva to z novely zákona o Policajnom zbore, ktorú v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

Orgány presadzovania práva budú môcť žiadať o informácie z iného členského štátu prostredníctvom úradu spolupráce, ktorý plne sprocesuje žiadosť aj odpoveď. Úrad bude okrem zasielania žiadosti oprávnený a povinný aj prijímať žiadosti od iných členských štátov. Bude mať tiež možnosť zaslať inému členskému štátu informácie nielen na základe jeho žiadosti, ale aj z vlastného podnetu alebo z podnetu orgánu presadzovania práva, ak je objektívny dôvod domnievať sa, že by informácie mohli byť pre daný štát relevantné. "Ak ide o trestný čin, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz, je poskytnutie informácií z vlastného podnetu povinné," uvádza legislatíva. Schválená novela súvisí s transpozíciou európskej smernice. Upravuje pravidlá výmeny informácií a ustanovuje používanie zabezpečeného komunikačného kanálu SIENA.

Zaviesť sa má povinnosť deklarovať hotovosť pri jej preprave cez hranice

Do legislatívy by sa mala zaviesť povinnosť deklarovať peňažné prostriedky v hotovosti pri ich preprave cez vnútornú hranicu Európskej únie. Neuposlúchnutie výzvy ozbrojeného príslušníka finančnej správy na oznámenie prepravy hotovosti v sume presahujúcej 10.000 eur alebo uvedenie nesprávneho údaju o sume by sa mohlo posudzovať ako priestupok. Vyplýva to z navrhovaných úprav zákonov, ktoré sú súčasťou novely zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Materiál v stredu posunula Národná rada (NR) SR do druhého čítania.

Dôvodom na predloženie novej legislatívy bolo podľa rezortu vnútra negatívne hodnotenie zo strany Výboru Moneyval. "Podľa hodnotiacej správy je v regióne V4 veľký tok hotovosti, ktorou sa financuje obchod s bielym mäsom, zbrane, drogy, terorizmus a podobne. Z hodnotiacej správy zároveň vyplýva, že Slovenská republika neprijala dostatočné opatrenia pre vyššiu kontrolu hotovosti, za čo jej bolo znížené hodnotenie v uvedenej oblasti," zdôvodnil rezort vnútra.

Zaviesť sa má aj pojem osoba usadená vo vysokorizikovej krajine. Precizujú sa tiež povinnosti pri vykonávaní cezhraničných korešpondenčných vzťahov a pri vypracovaní programu vlastnej činnosti povinnej osoby.

Novelou sa majú do slovenskej legislatívy zaviesť tiež európske smernice. Medzi finančné inštitúcie by sa mali po novom zaradiť poskytovatelia služieb kryptoaktív. Uložiť by sa im mali aj nové povinnosti s cieľom zmierniť riziká legalizácie a financovania terorizmu s ňou spojené. Osobitne sa majú upraviť cezhraničné korešpondenčné vzťahy zahŕňajúce vykonávanie služieb kryptoaktív.

V súvislosti s nedostatkami pri transpozícii inej európskej smernice sa v legislatíve napríklad dopĺňa definícia konečného užívateľa výhod v prípade zvereneckého fondu zriadeného podľa práva iného štátu. Orgánom kontroly sa určuje povinnosť spolupracovať s orgánmi kontroly členského štátu, v ktorom má zahraničná povinná osoba sídlo a finančnej spravodajskej jednotke spolupracovať s Európskou centrálnou bankou.

Podmienky pri evidencii motorových vozidiel by sa mali zjednodušiť

Podmienky pri evidencii motorových vozidiel podnikateľov i verejnosti by sa mali zjednodušiť. Rezort vnútra navrhuje zaviesť jednorazové tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C a M. Tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C by zároveň mali po novom vydávať len okresné úrady. Vyplýva to z návrhu novely zákona o cestnej premávke, ktorý v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.

"V súčasnosti dopravné inšpektoráty zapožičiavajú predajcom nových vozidiel plechové tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno M, ktorí ich následne zapožičiavajú vlastníkom novozakúpených vozidiel. Skúsenosti z praktickej aplikácie poukazujú na to, že je v mnohých prípadoch problematické zo strany zákazníkov tieto tabuľky vrátiť späť predajcovi," zdôvodnil rezort vnútra.

Jednorazové tabuľky s vyznačenou dobou platnosti by už vlastníci vozidiel nemuseli vracať. Zároveň má zostať zachovaná možnosť prideľovania "plechových" tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom pre subjekty predávajúce najmä úžitkové vozidlá, ktoré môžu mať k tabuľke vydané napríklad mýtne jednotky. Novelou rezort reaguje aj na neoprávnené používanie tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C, v mnohých prípadoch aj na dovoz vozidiel zakúpených v iných štátoch.

Poplatok za jednorazovú tabuľku by mal byť päť eur za kus. Materiál tabuliek bude zo syntetického polyesteru, ktorý vizuálne vyzerá ako tvrdený papier, ale je odolný voči poveternostným vplyvom a roztrhnutiu. Predajcovia nových vozidiel ich majú vydávať vlastníkom po zakúpení vozidla na dobu 30 dní, teda pokiaľ si vozidlá riadne nezaevidujú. Ročne sa predpokladá vydanie do 100 000 jednorazových párov tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcich písmeno M a 60 000 až 80 000 párov takýchto tabuliek obsahujúcich písmeno C.

Novela má tiež umožniť prihlasovať nové vozidlá a jednotlivo dovezené vozidlá na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte a vykonávať elektronické služby pri evidovaní vozidiel bez ohľadu na to, či už bolo držiteľovi vozidla vydané osvedčenie o evidencii časť I alebo nie.

Pre subjekty, ktoré vyvážajú vozidlá do cudziny, sa má zaviesť nová elektronická služba, čím sa eliminuje potreba osobnej návštevy pracovníkov autobazárov na dopravných inšpektorátoch. "Súčasťou zlepšovania podmienok pre podnikateľov, ako aj občanov je vypustenie vykonávania kontrol originality vozidiel pred ich oznámením na vývoz do cudziny," doplnil rezort.

Zrušiť sa má možnosť vydávať "podsvietené" tabuľky s evidenčným číslom. Spresniť sa má aj ustanovenie o hanlivých, vulgárnych a ostatných zakázaných výrazoch na tzv. voliteľných tabuľkách s evidenčným číslom. Špecifická tabuľka s evidenčným číslom sa má vydávať už len "čistým" elektromobilom, teda nie plug-in hybridom. Okruh subjektov, ktorým sa môžu poskytovať údaje z evidencie vozidiel, sa má rozšíriť o všetky štátne orgány, doplnenie o správcov konkurznej podstaty, rozhodcov a rozhodcovské súdy.

Zaviesť sa majú nové pravidlá pre vydanie náhradného cestovného dokladu EÚ

Vydávanie náhradného cestovného dokladu Európskej únie (EÚ) by sa malo riadiť novými pravidlami. Zavádzajú sa v nadväznosti na smernicu Rady EÚ. Tento doklad vydávajú zastupiteľské úrady SR v zahraničí občanom iného členského štátu EÚ, ktorý nemá na danom území tretieho štátu diplomatické alebo konzulárne zastúpenie. Vyplýva to z novely zákona o cestovných dokladoch z dielne Ministerstva vnútra SR, ktorú v stredu posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.

"Náhradný cestovný doklad Európskej únie sa definuje ako cestovný doklad s obmedzenou územnou a časovou platnosťou ohraničenou účelom cesty, ktorým je návrat do vlasti alebo iného štátu pobytu, so štandardnou dĺžkou platnosti najviac 15 dní. V mimoriadnych prípadoch môže byť náhradný cestovný doklad vydaný aj s dlhšou časovou platnosťou," vysvetlil rezort. Návrh pomenúva aj dôvody, pre ktoré môže zastupiteľský úrad doklad vydať, napríklad pri strate či odcudzení.

Poplatok za vydanie náhradného cestovného dokladu EÚ navrhol rezort vo výške 50 eur. Na 50 eur sa má zvýšiť tiež poplatok za žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu a na 100 eur za žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu opakovane v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov. Navýšiť sa majú aj ďalšie konzulárne poplatky tak, aby boli deliteľné piatimi a nebolo nutné používať mince.

Vypustiť by sa malo správne konanie o odňatí cestovného dokladu po vydaní príkazu na zatknutie, európskeho alebo medzinárodného zatýkacieho rozkazu či uložení zákazu vycestovať. "Navrhovaná nová koncepcia o zaevidovaní takého cestovného dokladu ako odcudzeného namiesto vydávania správneho rozhodnutia o jeho odňatí, zrýchli a zefektívni výkon týchto súdnych rozhodnutí," zdôvodnilo MV SR. Pre podobnosť s ostatnými rozhodnutiami sa tieto postupy majú vzťahovať aj na súdom nariadené obmedzenie osobnej slobody a predvedenie svedka.

Nový zákon o kritickej infraštruktúre má pomôcť reagovať na aktuálne hrozby

Nový zákon o kritickej infraštruktúre má priniesť zvýšenie odolnosti kritických subjektov, ako aj kroky, ako reagovať na vyvíjajúce sa bezpečnostné výzvy. Zámerom je tiež prispôsobovanie sa novým hrozbám. Návrh legislatívy z dielne ministerstva vnútra posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu do druhého čítania. Nový zákon má nahradiť pôvodné znenie legislatívy, ktorá sa zaoberá len problematikou identifikácie kritickej infraštruktúry z hľadiska hospodárskych záujmov SR.

"Cieľom návrhu zákona je posilniť poskytovanie základných služieb, ktoré sú nevyhnutné na zachovanie životne dôležitých spoločenských funkcií alebo hospodárskych činností, a to zvýšením odolnosti kritických subjektov, ktoré takéto služby poskytujú," uviedol rezort vnútra.

Ministerstvo vnútra tiež zdôraznilo, že Slovenská republika musí v súčasnosti zostať ostražitá a neustále sa prispôsobovať. Súčasný geopolitický kontext sa totiž vyznačuje rastúcou nestabilitou, najmä v dôsledku vojny na Ukrajine a rastúcej zložitosti bezpečnostných hrozieb, ako aj následkami zmeny klímy, ako je nárast nezvyčajných klimatických udalostí alebo nedostatok vody.

Vzhľadom na čoraz väčšiu prepojenosť infraštruktúr, sietí a prevádzkovateľov poskytujúcich základné služby je podľa ministerstva nevyhnutné zásadne zmeniť súčasný prístup a prejsť od ochrany konkrétnych štruktúr k zvýšeniu odolnosti kritických subjektov, ktoré ich prevádzkujú.

Rezort poukazuje na zmeny v prevádzkovom a bezpečnostnom prostredí. Rizikové prostredie označil za zložitejšie ako v roku 2008. Zahŕňa aj prírodné nebezpečenstvá v mnohých prípadoch zhoršené zmenou klímy, štátmi podporované hybridné akcie, terorizmus, vnútorné hrozby, pandémie a havárie.

Prevádzkovatelia zároveň čelia výzvam pri integrácii nových technológií, ako napríklad 5G a bezpilotných leteckých systémov do svojej prevádzky, a zároveň riešia slabé miesta, ktoré by takéto technológie mohli potenciálne vytvoriť. Pre tieto technológie a iné trendy sa takisto prevádzkovatelia čoraz viac spoliehajú jeden na druhého.

Rezort vnútra upozorňuje, že vzhľadom na význam základných služieb pre vnútorný trh a potrebu zabezpečiť odolnosť kritických subjektov poskytujúcich tieto služby, musí SR prijať opatrenia na posilnenie odolnosti a "zmiernenie akýchkoľvek narušení pri poskytovaní takýchto základných služieb". Nová legislatíva by mohla byť účinná od 1. januára 2025.

Od roku 2025 by sa mohol využívať digitálny občiansky i vodičský preukaz

Od roku 2025 by mohli mať Slováci možnosť využiť aj elektronické verzie dvoch základných a najviac používaných dokladov - občianskeho preukazu a vodičského preukazu. Vyplýva to z návrhu novely zákona o cestnej premávke, ktorým sa mení aj zákon o občianskych preukazoch. Návrh legislatívy v stredu posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.

"V tejto súvislosti sa zmenami v zákonoch vytvárajú základné legislatívne predpoklady na vytváranie digitálnych verzií v mobilných zariadeniach, ako aj na ich overovanie kontrolnými orgánmi," vysvetlil dôvody legislatívnej úpravy rezort vnútra.

Možnosť vytvorenia si digitálnych verzií oboch preukazov by nemal nijak meniť zaužívané procesy vydávania fyzických dokladov. "Predpokladom na vytvorenie digitálnej verzie oboch preukazov bude najskôr ich vydanie vo fyzickej podobe. Z právneho hľadiska sú digitálne verzie v návrhu zákona definované ako rovnopisy, čo znamená, že ide o doslovné odpisy fyzických dokladov, s čím sú spojené aj akékoľvek dôvody neplatnosti či nemožnosti ich používať," dodalo ministerstvo.

V prvom štádiu by sa digitálne verzie oboch dokladov mali používať len pri policajnej kontrole okrem hraničných kontrol, kde sa podľa medzinárodných predpisov musia vyžadovať doklady spĺňajúce dané fyzické predpoklady. "V praxi pôjde predovšetkým o využívanie tejto možnosti pri kontrolách vykonávaných hliadkami poriadkovej, dopravnej a železničnej polície," objasnilo ministerstvo. V ďalších fázach projektu sa ráta s rozšírením funkcionalít i dostupnosti pre tretie osoby.

Rodová vyváženosť riadiacich pracovníkov kótovaných spoločností sa zlepší

Rodová vyváženosť medzi riadiacimi pracovníkmi kótovaných spoločností sa zlepší. Cieľom európskej smernice, ktorá bude implementovaná do vnútroštátnej legislatívy, je zlepšiť postavenie menej zastúpeného pohlavia vo vrcholových orgánoch spoločností pôsobiacich na regulovanom trhu v EÚ. Vyplýva to zo zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s riadením kótovanej spoločnosti, ktorý v stredu Národná rada (NR) SR definitívne schválila.

"Kótované spoločnosti by mali pre menej zastúpené pohlavie, v praxi sú to v súčasnosti najmä ženy, dosiahnuť vyváženejšie zastúpenie medzi členmi predstavenstiev a dozorných rád. Verejný charakter kótovaných spoločností predstavuje relevantný dôvod na to, aby tieto spoločnosti boli vo verejnom záujme regulované v komparácii so súkromnými spoločnosťami vo väčšom rozsahu," uviedlo Ministerstvo spravodlivosti SR v predkladacej správe. Legislatívna úprava sa teda nevzťahuje na mikropodniky, malé a stredné podniky.

Zákon ďalej upravuje prostriedky na dosiahnutie týchto cieľov, medzi ktoré patrí napríklad transparentný výber kandidátov pri obsadzovaní pozícií vo vrcholových orgánoch, pričom kandidát menej zastúpeného pohlavia by mal byť uprednostnený. Kótované spoločnosti budú v tejto súvislosti povinné podávať správy a za nesplnenie informačnej povinnosti môžu byť pokutované.

Slovenská republika doteraz nemala vo vnútroštátnom právnom poriadku úpravu, ktorá by regulovala snahu o dosiahnutie vyváženého zastúpenia žien a mužov v kótovaných spoločnostiach, respektíve v obchodných spoločnostiach vo všeobecnosti. Z toho dôvodu musel byť prijatý nový zákon, pričom lehota na prenesenie európskej smernice do vnútroštátnych poriadkov jednotlivých členských štátov je stanovená na 28. decembra tohto roka.

Poslanci pri záverečnom hlasovaní odmietli pozmeňujúci návrh poslankýň opozičného Progresívneho Slovenska Beáty Jurík a Lucie Plavákovej. Navrhovali určiť Slovenské národné stredisko pre ľudské práva ako subjekt na účely propagácie, analýzy, monitorovania a podpory rodovej vyváženosti vo vrcholových orgánoch spoločností. Zákon má v nadväznosti na smernicu obmedzenú platnosť. Nadobúda účinnosť 28. decembra 2024 a stráca účinnosť 31. decembra 2038.