Hnutie Slovensko chce odvolávať Šutaja Eštoka: Môže za to Andrej Babiš

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR z hnutia Slovensko začínajú v utorok zbierať podpisy pod návrh na odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) z funkcie. Kritizujú ho za zmier, ktorý uzavrelo Ministerstvo vnútra (MV) SR so žalobcom Andrejom Babišom v spore o ochranu osobnosti týkajúcom sa neoprávnenej evidencie vo zväzkoch bývalej Štátnej bezpečnosti (ŠtB). Minister podľa hnutia Slovensko splatil dlh Babišovi, ktorý pred prezidentskými voľbami podporoval Petra Pellegriniho.

"Šutaj Eštok sa spolu s Babišom vysmievajú do tváre obetiam zločineckého režimu a ich potomkom. Všetci vieme, že Babiš bol agentom ŠtB s krycím menom Bureš a žiadne rozhodnutie Šutaja Eštoka na tom nič nezmení," uviedol na tlačovej konferencii predseda poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ Michal Šipoš.

Tlačová konferencia Hnutia Slovensko k spoplatneniu informácií pre občanov SR a k téme dohody medzi rezortom vnútra a Andrejom Babišom

Šipoš hovorí o nehoráznosti

Hnutie Slovensko upozornilo, že Babiš môže vďaka zmieru robiť politickú kampaň v Českej republike a "ukazovať, že má zo Slovenska papier od ministra vnútra, že on žiadnym spolupracovníkom ŠtB nebol". Šipoš to považuje za nehoráznosť vzhľadom na obete komunistického režimu. "Prípad Babiš je len ďalším v rade hanebností, ktorá ukazuje, ako títo ľudia ťahajú Slovensko do priepasti," doplnila predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Nezaradený poslanec NR SR Ľubomír Galko označil tento krok za "megaškandál", ktorý je bezprecedentný. "Fakty, ktoré roky zhromažďoval Ústav pamäti národa (ÚPN), boli včera dehonestované, pošliapané," skonštatoval na utorkovej tlačovej konferencii.

Ministerstvo vnútra uzavretím zmieru uznalo, že bývalý český premiér Andrej Babiš bol neoprávnene evidovaný ako agent ŠtB pod krycím menom "Bureš" a že vedome s ŠtB nespolupracoval. Súdny zmier bol podľa MV schválený príslušným súdom, a je teda v súlade s právnym poriadkom SR. K tomuto kroku MV pristúpilo aj po zhodnotení ekonomických rizík spojených s pokračovaním súdneho sporu. ÚPN reagoval, že oprávnenosť evidencie Babiša ako tajného spolupracovníka ŠtB dokazujú viaceré spisy ŠtB, ktoré na seba obsahovo a chronologicky nadväzujú.

Český expremiér Babiš bol vo zväzkoch ŠtB vedený ako agent pod krycím menom Bureš, sám však spoluprácu s ŠtB popiera a trvá na tom, že ho tam zaznamenali neoprávnene. V spore o ochranu osobnosti podal žalobu na ÚPN v roku 2012. ÚPN trval na tom, že Babiš bol vo zväzkoch ŠtB evidovaný oprávnene.