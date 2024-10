Ministerstvo vnútra čelí obvineniu z porušenia zákona: Týka sa čurillovcov

Ministerstvo vnútra (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Personálne rozkazy sa týkali dočasného pozbavenia výkonu služby, preloženia a prevedenia na iné pracovisko alebo ukončenia poverenia na výkon funkcie. "Predmetom tohto konania nebolo posudzovanie, či došlo, alebo nedošlo vydaním personálnych rozkazov voči policajtom k odvete. To by sa posudzovalo až v konaní, ktoré by nasledovalo, ak by ministerstvo vopred požiadalo o súhlas úradu tak, ako to vyžaduje zákon," ozrejmila Znášiková.

archívne video

Šimko hovorí, že je ťažké si predstaviť to, čo všetko muselo ministerstvo vnútra riešiť cez covid a vojnu (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) po nástupe do funkcie dočasne pozbavil výkonu štátnej služby viacerých policajtov vrátane tzv. čurillovcov. Odôvodnil to podozrením zo spáchania trestného činu. Keďže mali policajti status chráneného oznamovateľa, podľa ÚOO sa mal minister najprv obrátiť naň. ÚOO v správnom konaní rozhodol, že rezort vnútra porušil zákon a uložil mu pokutu 90.000 eur. MV sa voči rozhodnutiu odvolalo. Obsahovalo podľa neho viaceré nedostatky a najmä nesprávne právne posúdenie veci.