Klub Slovensko, Za ľudí, KÚ navrhuje zmeny pri školských zákonoch

Veronika Remišová (Zdroj: topky/ Vlado Anjel)

Poslanci chcú presadiť, aby sa z návrhu novely o financovaní základných a stredných škôl a školských zariadení vypustil bod, ktorý hovorí o tom, že do výberového konania na funkciu riaditeľa školského zariadenia sa nemôže prihlásiť osoba odvolaná na návrh inšpektora počas troch rokov od doručenia návrhu. Remišová si myslí, že to je diskriminačné. Obáva sa, že po zmene by vládna moc mohla zamedziť na určitú dobu politicky nepohodlným osobám zúčastňovať sa na výberových konaniach.

Veronika Remišová k aktuálnej situácii (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Poslanci navrhli aj zmenu pri návrhu úpravy výšky pokuty pri nedostatkoch zistených školským inšpektorom. Nestotožňujú sa s tým, aby inšpektor mohol dať pokutu zodpovednému zamestnancovi, ktorý neodstránil nedostatky, do 1500, respektíve 3000 eur. Remišová to označila za nástroj šikany voči nepohodlným riaditeľom alebo nepohodlným školám. "Pôvodná pokuta za nedostatky bola 331,50 eura. Ak by ju minister zdvihol, povedzme o infláciu, tak by sme vôbec neprotestovali, ale minister ju v navrhovanej novele zvýšil drasticky," povedala. V pozmeňujúcom návrhu preto navrhuje pôvodnú výšku pokút. Remišová aj spolu s Milan Vetrákom z hnutia Slovensko upozornili aj na to, že novela môže priniesť zvýšenie poplatkov za škôlky.