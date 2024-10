Mladučká Iveta (18) si pred piatimi dňami išla len kúpiť cigarety! Odvtedy ju nikto nevidel, zľahla sa po nej zem

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)

Iveta Szalayová z Galanty sa vo štvrtok 17. októbra 2024 vybrala do obchodu okolo 18:00, aby si kúpila cigarety. Odvtedy ju však nikto nevidel. Príbuzná je zúfalá a ľudí prosí o pomoc. "Mladé dievča naposledy videla jej stará mama minulý týždeň vo štvrtok, to je 17. októbra 2024, okolo 18:00 h, keď jej povedala, že si ide kúpiť cigarety do mesta Galanta. Podľa zistených informácií mala nasadnúť do autobusu v obci Vozokany smerom do Galanty. Zo sebou si vzala svoj občiansky preukaz a malú finančnú hotovosť," poznamenala trnavská polícia.

Iveta je vysoké 160 cm a váži približne 50 kg. Má dlhé blond vlasy, ktoré sú dlhé približne po zadok. Je vždy upravená a namaľovaná. Pri odchode mala na sebe naposledy oblečenú bielu teplákovú súpravu, čierny dlhý kabát po kolená a tenisky čiernej farby. Na ľavej strane krku má tetovanie v tvare korunky.

IŠLA SI KÚPIŤ CIGARETY A UŽ SA NEVRÁTILA PRÍBUZNÁ SA OBRÁTILA NA POLÍCIU 👮‍♂️Policajti vyhlásili pátranie po... Posted by Polícia SR - Trnavský kraj on Tuesday, October 22, 2024

"Ak ste nezvestnú osobu videli, alebo máte akékoľvek relevantné informácie kde by sa mohla v súčasnosti nachádzať, kontaktujte nás na bezplatnom čísle 158, dostavte sa na ktorékoľvek Obvodné oddelenie PZ alebo nám napíšte súkromnú správu na náš FB Polícia SR – Trnavský kraj," dodala trnavská polícia.