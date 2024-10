MIMORIADNE pátranie! Tomáš je nezvestný niekoľko dní: Našli len jeho auto, prehľadávajú opustené budovy

(Zdroj: FB/Pátrací Tím Východ)

Tomáš Popjak (33) z Bardejova je nezvestný od 18. októbra, kedy po ňom Pátrací Tím Východ vyhlsásiil pátranie. Od tej doby usporiadali niekoľko akcií, avšak všetky boli zatiaľ, žiaľ, neúspešné. Dnes vyšli do terénu opäť. Tentoraz sa zamerali na okolie obce Mokroluh, kde ich členovia prehľadávajú úzke oblasti pri obci, vrátane chatiek a opustených budov, ktoré by mohli byť potenciálnym miestom jeho výskytu.

"Na pomoc sme použili aj dva drony vybavené termovíziou, aby sme pokryli väčšie a menej prístupné časti, ako sú okolité lúky a priľahlé lesy. Štyria naši členovia odhodlane pátrali celé popoludnie, no napriek nasadeniu všetkých dostupných prostriedkov sme pátranie o 18:00 ukončili bez pozitívneho výsledku," poznamenal pátrací tím na sociálnej sieti.

Po Tomášovi ostalo len auto, ktoré sa podarilo nájsť za krátky čas po oznámení zmiznutia. To, kde by sa mohol nachádzať Tomáš, však nie je známe. Muž je vysoký 170 cm, štíhle postavy. Má svetlohnedé vlasy, po bokoch je nakrátko ostrihaný a má zelené oči. Zvláštne poznávacie znamenie je hrbený postoj a viditeľná jazva na ľavej ruke medzi palcom a ukazovákom. Naposledy mal na sebe modré rifle, čiernu mikinu so zipsom a kapucňou bez nápisov a obuté mal tmavosivé botasky.

Pátrací Tím Východ naďalej pokračuje v pátraní po Tomášovi. "Naďalej zostávame v pohotovosti a robíme maximum pre to, aby sme Tomáša našli. Každý tip či informácia môže pomôcť, preto prosíme verejnosť, aby bola ostražitá a v prípade akýchkoľvek informácií o jeho pohybe nás alebo políciu na čísle 158 kontaktovala. Ďakujeme všetkým, ktorí nám poskytujú podporu a pomáhajú v tejto náročnej situácii. Spoločne veríme, že prinesieme Tomáša bezpečne domov," dodali na sociálnej sieti.