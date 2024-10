Ďalší nárast cien na benzínkach: TOTO palivo je drahšie už o 5 centov! Aký vývoj očakávajú analytici najbližšie obdobie?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/Noel Hendrickson)

BRATISLAVA - Po priaznivom období, kedy motoristi tankovali mimoriadne lacné palivá, ktoré sa blížili k minimám zo začiatku roka 2022, nastal zvrat a pohonné látky začali výraznejšie stúpať na cene. Aktuálne sú zhruba o 2 centy drahšie, ako pre dvomi týždňami, benzín dokonca o takmer 5 centov. Analytici však pokles cien do konca roka neočakávajú. Čo nás tak čaká posledné mesiace roku 2024?

Motoristi uplynulý týždeň zažili na benzínkach ďalšie zdražovanie, opäť výraznejšie oproti predchádzajúcemu týždňu. Rozdiel s predchádzajúcim týždňom je v prípade benzínu na úrovni takmer 3 centy za liter, cena nafty ostala nezmenená. Na Slovnafte sa od pondelka predáva liter benzínu za 1,527 eura, nafta za 1,430 eura za liter. V prípade čerpačiek OMV a Shell ide o rovnaké sumy - a to 1,529 eura za liter benzínu a 1,439 eura za liter nafty. Nájdu sa aj drahšie benzínky, kde liter benzínu stojí 1,469 eura a liter nafty 1,549 eura. Najlacnejšie v súčasnosti tankujeme na Orlen benzínke - a to 1,507 eura za liter benzínu a 1,409 eura za liter nafty.

(Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar)

(Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar)

(Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar)

(Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar)

Ceny palív začali rásť, priznáva Štatistický úrad

Prvá polovica októbra 2024 priniesla zdražovanie pohonných látok. Vybrané druhy pohonných látok počas 41. týždňa zdraželi, nárast cien bol najvýraznejší za posledné týždne. Ceny nafty a benzínov tak zaznamenali najvyššie hodnoty od začiatku septembra. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Spotrebitelia nakupovali počas 41. týždňa benzín 98 v priemere za 1,710 eura za liter, benzín 95 bol na úrovni 1,495 eura za liter a motorová nafta sa predávala za 1,420 eura za liter. Všetky tri druhy pohonných látok medzitýždenne zdraželi v priemere o dva centy. Plyny medzitýždenne zaznamenali rôzne cenové výkyvy.

(Zdroj: Štatistický úrad)

Kým skvapalnený ropný plyn (LPG) sa predával drahšie o 2,5 centa za 0,739 eura za liter, cena skvapalneného zemného plynu (LNG) klesla o 1,5 centa na 1,659 eura za kilogram a stlačený zemný plyn (CNG) nepatrne zlacnel na 1,552 za kilogram. Priemerná cena motorovej nafty bola v 41. týždni medziročne nižšia o 14,5 %, 98-oktánový benzín bol lacnejší o 7,9 % a cena 95- oktánového benzínu bola oproti rovnakému obdobiu minulého roka nižšia o 7,1 %. Cena LNG bola vyššia o 9,1 %, LPG bol drahší o 5,6 % a CNG bol v porovnaní s vlaňajškom lacnejší o 8,6 %.

Analytik: Ďalšie zlacňovanie nás nečaká

Podľa analytika investičnej platformy XTB Mareka Nemkyho sa v uplynulom týždni ceny ropy držali na mierne vyšších úrovniach, okolo 79 dolárov za barel. Avšak tento týždeň zaznamenávame opätovný pokles cien na burze, pričom aktuálne dosiahli úroveň 74 dolárov za barel, čo predstavuje pokles o 6,25 % oproti koncu minulého týždňa. "Hlavným dôvodom tohto výrazného poklesu cien bola znížená obava z možného odvetného útoku Izraela na iránsku ropnú infraštruktúru. Aj keď cieľ útoku zatiaľ nebol oficiálne stanovený, vyjadrenia naznačujú, že by sa mohlo jednať o vojenské ciele, nie ropnú infraštruktúru," uviedol Nemky. Tým pádom sa podľa neho zmiernili obavy o ohrozenie iránskej produkcie ropy, čo prispelo k poklesu cien.

(Zdroj: Štatistický úrad)

A čo vývoj na Slovensku? Aj keď to vyzerá, že ceny ropy by mohli klesať, na cenách palív na Slovensku sa to zrejme neodzrkadlí. Ba čo viac, podľa analytika je obdobie zlacňovania už za nami. Kľúčové pre ceny na slovenských čerpačkách sú však veľkoobchodné ceny ropných produktov na burze v Rotterdame. Tie podľa Nemkyho zostávajú relatívne stabilné. "Preto je pravdepodobné, že sa ceny na čerpacích staniciach v najbližších týždňoch stabilizujú," uzavrel analytik.

A čo ceny palív v Európe?

Slovensko sa naďalej nachádza v lacnejšej polovici Európy, čo sa týka cien benzínu. S priemernou sumou 1,495 eura sa ale radíme medzi krajiny s najdrahším benzínom v rámci okolitých krajín. Drahšie, ako u nás už tankujú len v Rakúsku, kde je aktuálne cena za liter benzínu 1,514 eura. Naopak, lacnejšie, ako u nás, tankujú v Maďarsku, kde je cena za liter benzínu 1,493 eura, ale aj v Česku 1,406 eura a v Poľsku 1,398 eura. A čo v prípade obľúbených dovolenkových destinácií?

(Zdroj: Reprofoto - oPeniazoch)

Napríklad, vôbec najlacnejší benzín v rámci Európskej únie je v Bulharsku, liter stojí 1,248 eura. Naopak, v Chorvátsku zaplatia Slováci za liter benzínu viac, ako na Slovensku, a to 1,497 eura. Drahší benzín je aj v obľúbenom Taliansku, kde je jeden z najdrahších benzínov. Liter sa pohybuje za 1,757 eura za liter. Vôbec najdrahší benzín v rámci EÚ je v Dánsku, motoristi tu za liter zaplatia 1,954 eura.

Naopak, naftu máme stále jednu z lacnejších v rámci EÚ. Ba dokonca naftu tankujeme na Slovensku jednu z najlacnejších vrámci okolitých štátov, a to za priemernú sumu 1,42 eura. Lacnejší je v Česku, a to na úrovni 1,353 eura za liter a v Poľsku, kde liter stojí 1,413 eura. Drahšia nafta, ako na Slovensku, je v Maďarsku, kde motoristi zaplatia 1,523 eura za liter a v Rakúsku 1,527 eura za liter. V prípade dovolenkových destinácii je lacnejšia nafta napríklad v Španielsku, za liter motoristi zaplatia 1,384 eura za liter, ale aj v Bulharsku - 1,229 eura za liter. Drahšia nafta od nás je v obľúbenom Chorvátsku - 1,497 eura za liter či Taliansku - 1,64 eura za liter. Najdrahšiu naftu tankujú Fíni, a to za 1,731 eura za liter.

(Zdroj: Reprofoto - oPeniazoch)

(Zdroj: Reprofoto - oPeniazoch)

Kompletný prehľad o cenách pohonných hmôt nájdete na stránke O peniazoch.