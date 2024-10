Z trhu sťahujú liek na vysoký krvný tlak! Problémové sú VŠETKY šarže

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) informuje o stiahnutí lieku Trandolapril-ratiopharm z trhu, pričom sa vzťahuje na všetky šarže lieku. Dôvodom je nesúlad so schválenou špecifikáciou v parametri obsah účinnej látky a obsahová rovnorodosť.

Zo slovenského trhu sťahujú liek Trandolapril-ratiopharm. Sťahovanie z trhu sa vzťahuje na všetky šarže lieku. Ako priblížil ústav, liek sa sťahuje z úrovne distribučných spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení.

Kód ŠÚKL Názov lieku Doplnok 38782 Trandolapril-ratiopharm 2 mg cps dur 28x2 mg 38786 Trandolapril-ratiopharm 2 mg cps dur 98x2 mg 38788 Trandolapril-ratiopharm 4 mg cps dur 28x4 mg 38792 Trandolapril-ratiopharm 4 mg cps dur 98x4 mg

"Dôvodom stiahnutia predmetných šarží liekov Trandolapril-ratiopharm je zistený nedostatok v kvalite lieku - nesúlad so schválenou špecifikáciou v parametri obsah účinnej látky a obsahová rovnorodosť," priblížil ŠÚKL.

Na čo sa liek používa

Liečivo Trandolapril patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory angiotenzínkonvertujúceho enzýmu (niekedy nazývané ACE inhibítory). "ACE inhibítory pôsobia tak, že rozširujú krvné cievy, čím uľahčujú srdcu prečerpávať krv do tela. To pomáha znižovať tlak krvi. Trandolapril-ratiopharm sa používa na liečbu vysokého tlaku krvi. Môže sa používať aj na ochranu srdca po infarkte myokardu," dodáva ŠÚKL.

Na slovenskom trhu sú dostupné iné šarže lieku aj náhrady s rovnakým liečivom a terapeutickými indikáciami. "Vhodnú liečbu musí stanoviť ošetrujúci lekár," dodal ústav.