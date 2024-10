Europoslanec Blaha pricestoval do Moskvy: VIDEO Chce sa ospravedlniť za rusofóbiu na Západe

Ľuboš Blaha odcestoval do Moskvy (Zdroj: Facebook/SMER - SSD Stará Ľubovňa)

BRATISLAVA/MOSKVA - Europoslanec Ľuboš Blaha (nezaradený/Smer-SD) pricestoval do Moskvy. Podľa jeho slov sa tam prišiel poďakovať za oslobodenie od fašizmu a zároveň sa ospravedlniť za rusofóbiu na Západe.

Ľuboš Blaha o svojej ceste informoval na facebookovej stránke SMER - SSD Stará Ľubovňa. "Idem s mierovým posolstvom k národu, ktorý sa v druhej svetovej vojne neuveriteľne obetoval pre našu záchranu pred fašistami zo Západu. Kedysi sme spoločne kričali na Mierovom námestí v Bratislave - nikdy proti Rusku. Cítim to rovnako a vždy to tak cítiť budem. Ospravedlním sa za všetko to zlo, ktoré dnes pácha Západ, za všetku tú fašistickú nenávisť, za všetky tie vojnové európske rezolúcie z Bruselu, za všetkých tých liberálnych vojnových štváčov," uviedol pred odletom europoslanec.

Zo svojej cesty zverejnil aj video, na ktorom už z Moskvy hovorí, že "Rusko je stále krásne, stále múdre, stále vyspelé." „My sme Slovania a nikdy nás neprinútia nenávidieť ruský národ,“ pokračuje s tým, že slovenský národ odmieta posielať zbrane na Ukrajinu, sankcie proti Rusku a eskaláciu konfliktu. „Nechceme, aby naše deti umierali v jadrovej vojne. Slováci chcú mier. Rusov považujeme za priateľský národ a nikdy to nebude inak,“ povedal Blaha. Dodal, že o tomto chce rozprávať na univerzite MGIMO, kde bude mať prednášku pri príležitosti založenia inštitútu.

Blaha sa položením kvetov na hrob neznámeho vojaka a k pamätníku maršala Žukova poďakoval za oslobodenie od fašizmu. Spoločne so slovenskými študentmi univerzity MGIMO (Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov) si chce podľa vlastných slov pripomenúť historickú pravdu: "fašizmus a vojna prichádzajú zo Západu, sloboda a mier prichádzajú z Východu“. S Ruskom podľa neho musíme viesť dialóg a zastaviť návrat fašizmu na Západe. "Taká je naša historická misia," vyhlásil.