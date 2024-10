Nedeľa prinesie ZMENU počasia! Pripravte sa na ochladenie, zrážky, do rána bude mrznúť... TU aj nasneží

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Koniec týždňa v znamení zmeny počasia. Naše územie zasiahne studený front, ktorý so sebou prinesie silný vietor aj zrážky, ktoré by dokonca na niektorých miestach mohli byť aj snehové. Poriadne sa rozfúka na horách a do nedeľného rána má na viacerých miestach Slovenska aj mrznúť.

Do našej oblasti prichádza zmena počasia. Ako informuje iMeteo.sk, vplyv tlakovej výše, ktorý priniesol ešte príjemné jesenné teploty do +20 °C, bude postupne slabnúť a zároveň postúpi do našej oblasti od severozápadu frontálny systém spojený s tlakovou nížou.

Už počas nedele tento prichádzajúci studený front prinesie zmenu počasia a to v podobe ochladenia, silného vetra a zrážok, ktoré by na niektorých miestach mohli byť aj snehové. Studený front postúpi nad Slovensko z Čiech, pričom počasie by sa malo meniť okolo poludnia. Prvé zrážky by sa mali objaviť na severozápade Slovenska a postupne budú mieriť na východ. Aj keď pôjde skôr o prehánky, vplyvom ochladenia sa v Tatrách opäť objaví sneh. Južnú polovicu Slovenska zrážky nečakajú, avšak aj tu sa citeľne ochladí.

Prízemný mráz aj silný vietor

V noci na nedeľu sa môže najmä na východnom a strednom Slovensku vyskytnúť prízemný mráz. Výstraha prvého stupňa pred mrazom vo vegetačnom období platí od polnoci do 7.00 h pre celý Prešovský a Košický kraj, tiež pre niektoré okresy Žilinského a Banskobystrického kraja. "Vo výške päť centimetrov nad povrchom sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu nula až mínus tri stupne Celzia," priblížil SHMÚ.

(Zdroj: SHMÚ)

Ak sa chystáte na jesennú turistiku do Vysokých či Nízkych Tatier, mali by ste sa pripraviť aj na veľmi veterné počasie s nízkou pocitovou teplotou. Ako informujú meteorológovia, s vetrom na horách treba v nedeľu počítať vo viacerých okresoch Žilinského kraja, rovnako v okrese Poprad, Brezno a Banská Bystrica. Dosiahnuť môže nárazovo rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. Výstraha prvého stupňa platí od 8.00 do 21.00 h.

(Zdroj: SHMÚ)