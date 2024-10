Meteorológovia varujú: Dušičky môže sprevádzať SNEŽENIE! V najbližších dňoch nás čaká ochladenie

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Počas najbližších dní sa musíme pripraviť na výraznú zmenu počasia. Kým tento víkend sme si ešte užívali teplé jesenné počasie, podľa predpovedí by sa už začiatkom novembra mohli na väčšine nášho územia objaviť mrazy a dokonca aj sneženie. To môže negatívne ovplyvniť Sviatok všetkých svätých a tiež výrazne skomplikovať situáciu na cestách.

„Tlaková výš blokuje postup frontov od západu a prináša k nám od juhozápadu teplejší vzduch, no už o pár dní nás čaká zmena a studený vzduch sa dostane až na pobrežie Stredozemného mora,“ informuje portál iMeteo. Studený front by mal cez naše územie postúpiť už v prvý novembrový deň, kedy je u nás sviatok. Ten by mal so sebou priniesť slabšie zrážky a najmä výrazné ochladenie.

Bratislava pod pokrývkou snehu: Biele ulice a zasypané autá (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)



Prvé sneženie

Podľa meteorológov už koncom týždňa čakajú Slovensko v mestách a v obciach mrazy a dokonca aj prvé sneženie. „Už v noci z 1. na 2. novembra sa zásadne ochladí a sobota 2. novembra by mala byť na našom území veľmi chladná. Očakáva sa, že denné teploty sa na celom území budú pohybovať pod hranicou +10 °C a maximálne denné teploty by sa na našom území mali dostať len na +1 až +9 °C. Podobne chladno bude aj v nedeľu.“

S prvými snehovými vločkami by mali počítať ľudia na severe nášho územia už počas víkendu. Hranica sneženia by mala postupne poklesnúť na 500 metrov n. m. a počas noci by mohla poklesnúť aj do nižšie položených miest a obcí. Výdatnú snehovú nádielku však meteorológovia zatiaľ neočakávajú.