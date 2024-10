Kontaminovaná podzemná voda a sanácia skládky v Bratislave: Vláda to má riešiť v utajenom režime!

(Zdroj: BVS)

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR už v marci avizovalo, že analyzuje situáciu okolo sanácie bývalej skládky v chemických závodoch Juraja Dimitrova vrátane zmluvných vzťahov a navrhovaného technického riešenia.

V marci 2024 ministerstvo ŽP uviedlo, že bude platiť zmena plánu prác, pretože sa vyskytli viaceré nepredvídateľné okolnosti, no podzemná tesniaca stena a povrchová tesniaca vrstva mali byť vybudované do konca roka 2025, pričom sanácia podzemnej vody mala pokračovať do konca roka 2026. Koncept mal byť predstavený do konca júna 2024, ale podľa zistení tvnoviny.sk sa zrejme realizácia projektu opäť posunula.

„Ministerstvo životného prostredia SR v súčasnosti finalizuje postup a riešenie pri sanácii skládky v bratislavskej Vrakuni, ktoré uplatní a následne zrealizuje. Vicepremiér Tomáš Taraba celý postup riešenia predstaví vláde SR v utajenom režime, aby neprišlo k zmareniu realizácie celého projektu,“ uviedlo pre tvnoviny.sk ministerstvo. Podľa odborníkov je však dôležitejšie ako režim samotná realizácia, na ktorú obyvatelia už desaťročia čakajú.

Skládku veľkú 4,65 hektára a pozostatky bývalých závodov Juraja Dimitrova ohrozujú život obyvateľov priľahlých mestských častí a ľudia sú nútení pravidelne kontrolovať vodu zo studní, pričom rozbor stojí cca 1000 eur. 120 tisíc kubických metrov odpadu, ktoré sa na skládku vyvážali v 60. a 80. rokoch minulého storočia tak naďalej kontaminujú podzemnú vodu nebezpečnými pesticídmi a herbicídmi. Najviac ohrozenými časťami sú Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Ružinov, ale aj Rovinka. V súvislosti so skládkou a jej rizikami pre život a zdravie bola vypracovaná aj rozsiahla záverečná správa už v roku 2015, ktorá je dostupná aj na Ministerstve životného prostredia.