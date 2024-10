Pellegrini po rokovaní so zdravotníkmi: Pohrozil vláde, hovorí o vrátení časti konsolidačného balíčka!

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Pellegrini po stretnutí uviedol, že nemá suplovať vládu. Zdôraznil, že stretnutie nemá nič spoločné s rozhodnutím ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej podať demisiu. Organizácie zo zdravotníckeho sektora pozval preto, že medzi ľuďmi podľa vlastných slov cítil napätie a strach. "Citlivo vnímam, že medzi ľuďmi začína panovať napätie a strach, ako to bude so zdravotníctvom v prípade, že sa naplnia aktivity lekárov a sestier vo vzťahu ku konsolidačnému,“ uviedol.

Po tom, ako hovoril so zdravotníkmi, uviedol, že bude do posledného možného dňa sledovať či vláda so zdravotníkmi rokuje a hľadá kompromis, aby sa zmiernil konflikt. Podľa prezidenta by mal kabinet práve na takéto rokovania využiť najbližšie dni. Prezident má podľa zákona na podpísanie, respektíve vrátenie zákona do parlamentu s pripomienkami na opätovné prerokovanie 15 dní od jeho doručenia. Pellegrini v prípade, že nepríde k zmene, pohrozil, že môže vrátiť konsolidačný balíček v tých častiach, ktoré sa týkajú platov zdravotníkov. Upozornil tiež, že ak bude prijatý konsolidačný balíček v súčasnej podobe a teda aj so škrtením rastu platov zdravotníkov, môže to spôsobiť výrazný kolaps poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zároveň však prezident požiadal o ústretovosť aj zdravotníkov a pripomenul, že konsolidácia je nevyhnutá. „Každý z nás musí do tejto konsolidácie prispieť,“ uviedol