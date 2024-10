Nechutný útok na bezbranného muža! Jána pri obchodnom centre dokopali na ulici do krvi: Nejde o ojedinelý prípad

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)

Hrôzostrašný incident sa odohral v nedeľu večer v Banskej Bystrici pri obchodnom centre Point. Podľa Martiny mali brutálne zbiť Jána, ktorý už 5 rokov žije na ulici. "Je to veľmi tichý a milý pán. Poznáme ho už dva roky. Chodí pravidelne každý štvrtok do Komunity Sant’Egidio. Vždy je veľmi usmievavý a veľmi rada sa s ním rozprávam, pretože je veľký fanúšik Karl Maya," poznamenala Martina.

Jána mali nájsť brutálne dobitého jej kamaráti, ktorý sa mužovi snažili pomôcť. Ten sa však podľa jej slov bál privolať sanitku a museli ho dlho presviedčať, aby aspoň s nimi šiel do nemocnice na urgentný príjem. "Nakoniec sa to podarilo a v Banskej Bystrici sme stretli lekárov s otvoreným srdcom, až na malú poznámku panej na recepcii, že by sme ho mali najprv trochu obriadiť, keď ho nosíme na urgent…," dodala Martina.

Našťastie Ján neutrpel vážnejšie zranenia. "Našťastie je jeho hlava v poriadku, ale skončil so zlomeným nosom. Páchateľov nenájdeme… Nepamätá si ich tváre, pretože útok bol nečakaný," dodala. Martina je z celého incidentu skutočne rozhorčená. "Je to nespravodlivosť, o ktorej nemôžeme mlčať! Často a ľahko sa nadáva na ľudí bez domova, ale uvedomujeme si ich zraniteľnosť? Spoločnosť je taká silná, ako dokáže ochrániť svojich najslabších…. Takže aká sme my spoločnosť? …. Píšem to tu práve preto, lebo za posledné mesiace to nie je jediný človek bez domova, ktorý skončil tak, že ho ani my, jeho priatelia, nevieme spoznať!!!," skonštatovala. Hovorkyňa banskobystrickej polície nám potvrdila, že sa prípadom už zaoberá. "prípad už rieši polícia, v súčasnosti je vec v štádiu preverovania," sonštatovala.

Nejde o ojedinelý prípad

Na celý incident reagoval aj poslanec mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici podľa ktorého nejde o ojedinelý prípad. "Toto ma veľmi mrzí. Určite by som podal aj trestné oznámenie na políciu a dal vedieť aj mestskej polícii. Ak ide o opakujúci sa jav. Mali by o tom vedieť," skonštatoval.

Svoje o tom vie aj Lucia, ktorej na rovnakom mieste mali zbiť muža aj so synom. "Vyzerá to tak, že pri tom Pointe "operuje" nejaká agresívna skupina. Pred pár mesiacmi presne tam napadli môjho syna s kamarátom. Aj to vyšetrovali a aj na základe kamerového záznamu, ale skončilo sa to tak, že chlapík, ktorý ich napadol, si ďalej behá po meste," podelila sa so svojim príbehom rozhorčená žena.