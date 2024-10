Brutálny útok medveďa neprežil Stanislav! Šokujúce slová starostu: Bola to otázka času

Záchranársky vrtuľník. (Zdroj: Facebook/Air - Transport Europe, letecká záchranná služba)

Stanislav sa spoločne so svojím kamarátom vybral do lesného porastu v obci Hybe, aby nazbierali huby. Ani vo sne by ich nenapadlo, čo ich v lese čaká. Počas zbierania húb totiž z ničoho nič na nich zaútočil medveď. Hubárovi Stanislavovi, ktorý pochádzal z Ilavy, pri útoku smrteľne poranil dolnú časť končatiny. "Medveď pri útoku zasiahol 63-ročnému mužovi jednu z hlavných tepien dolnej končatiny, následkom čoho u neho došlo k masívnemu krvácaniu a zastaveniu obehu," poznamenali leteckí záchranári na sociálnej sieti.

archívne video

Medveď v obci Horná Mičiná (Zdroj: Facebook/Obec Horná Mičiná)

Podľa starostu Hýb Karola Pavlíčeka sa tragédia dala očakávať. "Bohužiaľ, bola to len otázka času, kedy sa niečo také stane, lebo s medveďmi sa tu potýkame dennodenne. Pred polrokom sa nám podarilo vybaviť odstrel jedného medveďa, ale v okolí dediny ich máme niekoľko," uviedol pre portál Nový Čas.

Huby neboli celé leto a pre hubárov to je šťastné obdobie. Konečne začali rásť a tak sa mnohí rozhodnú ísť za nimi do lesa. "Práve v čase, kedy medveďom vrcholia prípravy na zimný spánok a môžu byť podráždené pri intenzívnej snahe nájsť ešte potravu. Neviem presne, ako sa to stalo, ale je to obrovská tragédia," uzavrel pre portál starosta.