Slováci sa vo veľkom sťažovali na zimu v domoch: Prečo sa začalo kúriť neskôr? Teplárne vysvetľujú!

Situácia s počasím posledné obdobie vôbec nie je ideálna a uplynulé dni sa niesli v znamení chladného, upršaného počasia. Mnohí už letný šatník vymenili za jesenný či dokonca zimný a tí, čo majú podlahové kúrenie či dokonca krb, sa už rozhodli zakúriť. Avšak, obyvatelia bytoviek donedávna čakali, kým teplárne spustia vykurovaciu sezónu. Mnohí sa o tom, kedy sa začne konečne kúriť, informovali aj na sociálnych sieťach.

"Dobrý deň, neviete mi prosím povedať, kedy v bytovkách začnú kúriť? Všade inde sa kúri, no v Senici nie…," dopytoval sa neznámy Seničan v skupine obyvateľov Senice. "Akože nevieme kedy sa začne kúriť? Ako nech sa nikto nenahnevá ale v noci je 1 stupeň. Aby si človek ohrievačom kúril… sezóna chrípok a v byte zima," sťažoval sa obyvateľ Šiah. "Dobrý deň. Bývam vo Vrábloch od Mája. Prosím vás chcel by som sa spýtať, kedy začnú kúriť? Noci už bývajú celkom chladné a máme 2 týždňové bábätko. Bývame na sídlisku Lúky. Ďakujem," informovala sa mamička z Vrábeľ. "Bolo by dobré, keby sa začalo kúriť. Na noc hlásia 3 stupne. Ľudia, najmä starší poprechladajú a hneď máme pandémiu," napísal začiatkom týždňa v skupine Petržalčanov obyvateľ Petržalky.

Podľa spoločnosti MHTH Teplárenský Holding, ktorá poskytuje teplo pre Bratislavu, Trnavu, Zvolen, Žilinu, Martin a Košice, sa vykurovanie postupne spustilo vo všetkých závodoch v pondelok 30. septembra a v utorok 1. októbra. Napríklad, v Bratislave a Trnave spustili kúrenie k 30. septembru, v Košiciach 1. októbra. Podľa hovorkyne Andrei Devánovej však teplárne spustili skúšobnú prevádzku vykurovania už 13. septembra, teda výrazne skôr, ako vlani. "Dôvodom spustenia vykurovania, je vytvorenie podmienok pre odberateľov na odskúšanie svojich technologických zariadení pred vykurovacou sezónou. Súčasne závod MHTH Žilina reaguje na aktuálne klimatické podmienky s predpoveďou ochladenia a požiadaviek odberateľov o vykurovanie v chladných častiach dňa. V prípade krátkodobého zvýšenia teploty vzduchu počas dňa nad 17 °C, automatická regulácia zabezpečí prerušenie vykurovania. Vykurovanie sa obnoví pri poklese teploty pod 15 °C," vysvetlila hovorkyňa. Podľa jej slov pôjde o poslednú vykurovaciu sezónu, počas ktorej bude závod v Košiciach dodávať teplo z uhlia.

Ako upozornila, podľa vyhlášky vykurovacia sezóna začína 1. septembra a končí 31. mája. Reálne sa však kúrenie spúšťa až keď priemerná denná teplota vonku klesne pod 13 °C aspoň dva dni po sebe a predpoveď počasia nenasvedčuje tomu, že by sa malo otepliť. "Vykurovacia sezóna 2023/2024 sa u nás začala ako v prvom v závode MHTH Martin, 19. septembra 2023, a najdlhšie sme dodávali teplo zo závodu MHTH Zvolen, a to do 5. mája 2024. Táto vykurovacia sezóna trvala 205 dní, čo je o 38 dní kratšie, pričom priemerná teplota vo vykurovacom období bola približne o 0,9 °C vyššia ako vlani. Najnižšiu priemernú teplotu sme počas nej namerali v závode MHTH Žilina, a to takmer – 10,7 °C 10. januára 2024," uzavrela.

Na začiatkom vykurovacej sezóny sme sa pýtali aj v závode v Zlatých Moravciach. Ako nám vysvetlila hovorkyňa závodu Ľubica Jakabová, v meste začali dodávať teplo od utorka 1. októbra. "Systém dodávok tepla je riadený automaticky- ekvitermickou krivkou, ktorá zvyšuje, alebo znižuje potrebné množstvo tepla. Automatizácia systému rozvodov tepla reaguje na teplotu okolia a dodávku tepla riadi podľa danej krivky," uzavrela.