Smutná historická ŠTATISTIKA slovenských šéfov zdravotníctva! Dolinková tromfla Krajčího, slová analytika zabolia

Smatana sa pozrel na štatistiku ministrov zdravotníctva na Slovensku. Podľa nej Dolinková vydržala menej ako rok, t.j. 345 dní, čo ju radí napríklad aj za Mareka Krajčího, ktorý vydržal až do kauzy „Sputnik“, čo bolo 356 dní. "Priemerné zotrvanie ministra vo funkcii teda kleslo na 561 dní, t.j. 19 mesiacov," uviedol.

Podľa jeho výpočtov máme od roku 2020 každých 9 mesiacov nového ministra zdravotníctva. "Toto číslo je bizarne nízke aj v rámci celej EÚ. V rámci tzv. Readiness indexu sa pre Globsec pozeráme na kvalitu zdravotných systémov všetkých členských krajín. V rámci toho sa pozeráme aj na to, koľko priemerne vydrží minister vo funkcii vo všetkých krajinách EÚ," uvádza Smatana. Dodáva, že najnižšie zotrvanie ministra zdravotníctva má v tomto hodnotení Rumunsko, kde priemerne vo funkcii vydrží minister len 300 dní. Podotkol však, že Rumunsko sa zlepšuje a súčasný minister Alexandru Rafila je vo funkcií už viac ako 1 040 dní.

Časté zmeny vo vedení ničia zdravotníctvo

Časté zmeny vo vedení ministerstva podľa Smatanu vedú do krátkodobého myslenia, transakčných vzťahov a ultimátne vedú k tomu, že sa prakticky žiadna reforma nedotiahne a robí sa mnoho zlých, prchkých či dočasných rozhodnutí. "Časté zmeny sú o to horšie, že spolu s ministrom totiž zväčša odíde veľká časť exekutívy ministerstva, čo takmer vždy spôsobí ochromenie ministerstva," pokračuje s tým, že sa v dôsledku toho prerušia procesy a odložia sa rozhodnutia, tak všetko prvých pár mesiacov stagnuje. Poukazuje aj na to, že často keď zamestnanci ministerstva vedia, že aj tak sa vedenie o pár mesiacov zmení, tak sa správajú alibisticky. "Zhoršujúce sa zdravie populácie, čoraz starší zdravotníci či krachujúce nemocnice však počkať nevedia," skonštatoval.

Dodáva, že od ministerky mal veľké očakávania, že tento začarovaný kruh častých výmen vo vedení sekne a konečne sa vráti stabilita, predvídateľnosť a korektnosť do sektora. "Aj keď ministerka na svojej rozlúčkovej tlačovej besede rozprávala o tom, čo sa jej počas jej pôsobenia podarilo, pravda je, že ktokoľvek príde na jej pozíciu, čaká ho bojisko. Ktokoľvek preberie sektor, tak ho čaká cesta, ktorú by som prirovnal ceste Froda, postavičky v knihách Pán prsteňov, do Mordoru," uviedol analytik s tým, že nakoniec to síce zvládol, ale bol to denno-denný súboj, ktorý vyžadoval dávku šťastia, spoluprácu, enormnú energiu a čas.