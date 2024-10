Ficov exporadca OSTRO reaguje na zemetrasenie v SNS: Vláda nemôže visieť na šnúrke od gatí Rudolfa Huliaka!

Eduard Chmelár (Zdroj: TASR/Marko Erd)

BRATISLAVA - Utorok (1. 10.) došlo v koaličnej strane SNS k zemetraseniu. Rudolf Huliak, blízky spolupracovník lídra SNS Andreja Danka, požiadal o zmenu názvu poslaneckého klubu s tým, že chce raziť vlastnú politiku a zároveň uviedol, že podporí na predsedu parlamentu kandidáta z Hlasu-SD. To vzal Danko ako zradu a zareagoval tým, že sa od Huliaka dištancuje. Na celú túto situáciu zareagoval aj bývalý poradca Roberta Fica (Smer-SD) Eduard Chmelár. Podľa jeho slov "nemôže vláda visieť na šnúrke od gatí Rudolfa Huliaka".

Huliak v utorok požiadal o zmenu v názve poslaneckého klubu Slovenská národná strana. Chce ho v znení Slovenská národná strana - Národná koalícia/Nezávislí kandidáti. Podľa jeho slov sú poslanci pôsobiaci v Národnej koalícii sú sami zodpovední za svoje činy a musia za ne niesť následky bez vplyvu na SNS. "Poslanecký klub SNS si svoj názov nebude a nemôže meniť, pretože by to muselo schváliť plénum. Odmietam sa dať vydierať z pozície toho, že niekto nie je uspokojený," zareagoval na Huliakovu výzvu Danko.

Na pondelkové dianie zareagoval aj Ficov exporadca Chmelár, ktorého nenechala chladným Huliakova žiadosť o zmenu názvu a jeho avizované nové programové požiadavky. Podľa neho na to nemá právo.uviedol Chmelár.

Zopakoval, že táto vládna trojka by sa nemala nechať vydierať "hŕstkou exkotlebovcov", ktorá rozbíja koalíciu, zbytočne radikalizuje jej program a sama nemá kde ísť, lebo samostatne by sa nikam nedostali a nikto by ich ani nikam nezobral. "Už naozaj stačilo. Stabilná vláda nemôže visieť na šnúrke od gatí Rudolfa Huliaka," skonštatoval Chmelár.

Môže Danko prísť o klub aj post podpredsedu NR SR?

Na Dankovu emotívnu reakciu, v ktorej uviedol, že Huliaka stratil ako priateľa, spolupracovníka a označil ho za zradcu a hulváta, zareagoval neskôr aj samotný Huliak, ktorý sa podľa jeho slov za zradcu nepovažuje. "Je to na pánovi Dankovi, my chceme byť súčasťou klubu SNS aj ďalej," povedal v pondelok popoludní a dodal, že požiadali len o "neškodné" premenovanie klubu. "Ja v tom v nevidím problém, a keď si ho Danko vyrába, tak to je jeho vec, nie moja vec," skonštatoval s tým, že koaličnú zmluvu budú naďalej dodržiavať. Dodal, že keď ich nepremenujú, tak sa "nič nedeje" a idú ďalej.

V pondelok večer však prostredníctvom oficiálneho profilu Národná koalícia zverejnil krátky odkaz. "Samojediný Danko uvažuj! Môžeš prísť o poslanecký klub, ale aj o post podpredsedu NR SR," písalo sa v príspevku, ktorý z profilu mimoparlamentnej strany už vymazali. Zaznamenať ho však stihol líder hnutia Slovensko Igor Matovič, ktorý ho zdieľal na sociálnej sieti. Označil to za vyhrážky.