Pomoc s účtami za plyn a elektrinu skončí: O koľko si budúci rok priplatíme? Šéf ÚRSO zverejnil prvé prepočty

Slovensko vyplatilo do konca minulého roka na kompenzáciách nárastu cien elektrickej energie a plynu v rokoch 2022 a 2023 sumu vo výške takmer 2,7 miliardy eur. Najviac prostriedkov, približne 1,24 miliardy eur, sa použilo na kompenzácie cien plynu v domácnostiach. Podľa Najvyššieho kontrolného úradu boli takto široko nastavené kompenzačné opatrenia neefektívne a nehospodárne. V budúcom roku tak vláda plánuje pomôcť iba tým najzraniteľnejším.

Prvé odhady cien energií na budúci rok

V relácii Energetika dnes na TA3 šéf ÚRSO Holjenčík uviedol, že tí, ktorí na plyne iba varia, zaplatia v priemere mesačne o 1 euro viac plus DPH, čo ročne vychádza na približne 14 eur navyše. Tí, ktorí na plyne varia a ohrievajú ním aj teplú vodu, si priplatia 16 eur mesačne a ročne to bude viac o približne 200 eur. Najviac sa zdražovanie dotkne tých, ktorí plyn využívajú na ohrev vody, varenie aj kúrenie, pričom zaplatiť by mali mesačne o 38 eur viac, čo ročne vychádza na viac ako 450 eur.

Tieto údaje ale ešte nie sú stopercentne platné a ide o prvé odhady. Zároveň ide o priemerne ceny a môže sa tak stať, že podľa spotreby si niektorí priplatia ešte viac a iní zasa menej.

Pri cenách elektrickej energie by nárast nemal byť až tak citeľný. „Domácnosti môžu byť v pokoji, cena elektriny nezdražie, no finálne výsledky budú až koncom roka,“ povedal Holjenčík. Nárasty by podľa neho mali byť na úrovni možno jedného percenta. Presnejšie čísla by mali byť známe na konci novembra alebo na začiatku decembra.