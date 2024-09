Hoteliéri bijú na poplach: Vyššia DPH bude pre nich POPRAVOU! VIDEO Rezort cestovného ruchu reaguje

(Zdroj: TASR - Pavol Zachar, TASR/Dušan Zachar, Getty Imager)

BRATISLAVA - Zamestnávatelia združení v Asociácii hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) sa ostro vymedzujú proti zvyšovaniu DPH na 23%, ktoré v rámci tzv. „ozdravného“ plánu konsolidácie verejných financií predstavila vláda. Ubytovacie zariadenia stále pociťujú ťarchu vysokých cien energií a extrémny nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. HoReCa sektor upozorňuje, že toto opatrenie zdecimuje domáce hotelierstvo. Zahraničných návštevníkov presmeruje do susedných krajín, značne obmedzí spotrebu domácich a okreše počet pracovných miest, podiel investícií do inovácií či skvalitňovania služieb v HoReCa sektore. Na obavy sektora reaguje rezort cestovného ruchu,

archívne video

TK predstaviteľov vlády a koaličných lídrov: Konsolidácia verejných financií (Zdroj: Topky/Jan Zemiar)

Podpora trvalo udržateľného hospodárskeho rastu a konkurencieschopnosti hospodárstva je súčasťou Programového vyhlásenia vlády, pričom rozvoj cestovného ruchu je súčasnou vládou deklarovaný ako je z kľúčových priorít. Aj napriek tomu by však podľa informácií ministerstva financií mala od 1. januára stúpnuť DPH na ubytovanie z 10% až na 23%. „Pôjde tak o druhú najvyššiu sadzbu DPH na ubytovanie zo všetkých členských štátov únie. Vyššia sadzba DPH na ubytovanie, a to na úrovni 25%, je už iba v Dánsku,“ vysvetľuje generálny manažér AHRS, Martin Novotný.

Ten upozorňuje, že vláda týmto opatrením zasadila HoReCa sektoru, ktorý ešte stále plne nestabilizoval svoju situáciu a dôsledky po pandémii, ako aj energetickej a inflačnej kríze, „poslednú ranu“. „Pozrime sa len na okolité štáty. Maďarsko – 5% DPH, Poľsko 8%, Rakúsko 10%, Česko 12%. A Slovensko 23%. Akým spôsobom budú môcť slovenské hotely „konkurovať“ tým v okolitých krajinách, keď budú musieť tento enormný skok premietnuť do svojich konečných cien? Čo na to povedia domáci návštevníci, ktorí tvoria 60% objemu v tradičných pobytových hoteloch na Slovensku? Kto bude prinášať stabilné služby do regiónov cestovného ruchu? Na koho sa vláda obráti, keď bude chcieť dosiahnuť toľkokrát zmieňovanú európsku kvalitu a prvotriedny štandard služieb?“ upozorňuje Novotný.

Generálny manažér Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) Martin Novotný (Zdroj: TASR - Dano Veselský)

Zamestnávatelia združení v AHRS zdôrazňujú, že zvýšenie sadzby DPH spôsobí zvýšený tlak na znižovanie nákladov jednotlivých prevádzok a rozsah poskytovaných služieb, čo môže už pomerne rýchlo po zavedení opatrenia negatívne ovplyvniť celkovú nezamestnanosť v sektore. Obmedzia sa tiež investície do rozvoja a zvyšovania kvality. Cenovú výhodu získajú apartmány a priváty, kde neplatca DPH bude mať väčší priestor pre flexibilitu.

Ďalšie výhrady

Asociácia má zásadné výhrady aj k rozdielnym sadzbám DPH pre stravovanie a ubytovanie. „Oddeľovať služby stravovania a ubytovania rozdielnou sadzbou DPH je viac ako amatérske. Tieto služby cestovného ruchu sú úzko previazané a je nemiestne deliť podnikateľov v cestovnom ruchu na dva tábory, pričom v mnohých prípadoch sa pri ubytovaní a stravovaní bavíme o jednej osobe,“ zdôrazňuje viceprezident AHRS, Patrik Bočkay.

archívne video

Vláda sa dohodla na vyššej podpore gastrosektora cez nižšiu DPH, uviedol Kamenický (Zdroj: TASR/ Jakub Popelka)

Plošné zvýšenie dane na ubytovanie bude podľa odborníkov pre mnohé podniky likvidačné. Nepomôže ani štátnemu rozpočtu, ktorého príjmy, zákonite, klesnú. „Podobný krok v Lotyšsku, zvýšenie DPH z 5% na 21%, mal dlhodobé negatívne následky a viedol k zníženiu príjmov v sektore o 33% a strate 10-tisíc pracovných miest. Ako chce novovzniknuté ministerstvo cestovného ruchu a športu rozvíjať cestovný ruch, keď zvýšená sadzba na ubytovanie vo výške 23% ho rovno pochová?“ pýta sa Bočkay.

Zamestnávatelia žiadajú urýchlené stretnutie s ministrami

„V čase, keď výkon cestovného ruchu nevie ani v piatom roku po korone dosiahnuť čísla z roku 2019 a ubytovacie zariadenia stále zápasia s vysokými cenami energií i akútnym nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov, či skokovým navyšovaním miestnych poplatkov, nám príde absurdné, že sa o takýchto kľúčových zmenách dozvedáme z tlačových konferencií a nie za spoločným stolom s vládou," hovorí Novotný s tým, že práve súčasná vláda pritom verejne deklarovala, že HoReCa sektor vníma ako svojho rovnocenného partnera, s ktorým chce úzko spolupracovať pri príprave jednotlivých opatrení, pretože si uvedomuje náročnosť situácie, v ktorej sa segment nachádza. "V praxi je však, zdá sa, opak pravdou, a napriek vzniku samostatného ministerstva cestovného ruchu je tak reálnou hrozbou, že náš sektor prestane byť relevantným prispievateľom k tvorbe HDP,“ zdôrazňuje generálny manažér AHRS.

Minister cestovného ruchu Dušan Keketi (Zdroj: TASR/Dano Veselský)

Zamestnávatelia združení v AHRS požiadali o urýchlené stretnutie so zástupcami ministerstva financií a ministerstva cestovného ruchu s jediným cieľom – prediskutovať, či sa ide slovenský HoReCa sektor rozvíjať alebo pochovávať. „Máme za to, že MiCRS neplní svoju úlohu na, ktorú bol zriadené a nevidíme jeho úlohu, ktorú by malo zohrávať pri zastupovaní potrieb sektora na ďalších ministerstvách a vláde. Podnikatelia nemôžu byť rukojemníkmi mocenských bojov vládnucich strán a znášať následky nekompetentného vedenia štátu,“ uzatvára viceprezident Bočkay.

Reakcia ministerstva cestovného ruchu

O stanovisko sme požiadali Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR. Pre Topky.sk sa vyjadril štátny tajomník pre cestovný ruch Marek Harbuľák. Podľa jeho slov sa spolu s ministrom cestovného ruchu Dušanom Keketim ešte vo štvrtok stretli so všetkými zástupcami profesijných zväzov, ktoré sú združené v zväze cestovného ruchu, vrátane AHRS.

Ministerstvo si je ich obáv vedomé. "Prirodzene, ich sa najviac dotýka toto opatrenie a konkrétne zvýšenie sadzby DPH na ubytovacie služb. Ale dotýka sa nepriamo aj tých ostatných sektorov v cestovnom ruchu, pretože ubytovanie tvorí základ nejakého balíka služieb, ktoré môžeme nazvať dovolekou, a to keď sa predraží, tak potom sa predražia všetky spojené služby, t.j. celá dovolenka, ale aj iné sektory, čiže cestovné kancelárie, sprievodcovia aj kúpeľníci," hovorí štátny tajomník.

Hoteliéri sa obávajú pre vyššiu DPH najhoršieho! Ministerstvo cestovného ruchu reaguje (Zdroj: Ministerstvo cestovného ruchu a športu)

Dodal, že zúčastnení si uvedomujú potrebu konsolidovať. "Avšak ich predstava o tom, ako by sa malo konsolidovať, je diametrálne odlišná od toho, aké sú opatrenia, hlavne čo sa týka DPH," uvádza. Ministerstvo si podľa jeho slov tiež uvedomuje, že drastické zvýšenie DPH v porovnaní s okolitými krajinami výrazne predraží dovolenky a pobyty, čo bude konkurenčná nevýhoda a sposôbí to to, že na Slovensko prestanú chodiť zahraniční návštevncí, ale aj domáci, ktorí radšej využijú lacnejšie dovolenky v zahraničí. Ministerstvo eviduje, že okolité krajiny majú DPH na ubytovanie nižšiu.

Po diskusii so zainteresovanými stranami je rezortu jasné, že tabuľkové výpočty, že ak sa zvýši DPH, prinesie to viac peňazí do štátneho rozpočtu, sa nenaplnia. "Zákazníci sa rozhodujú inak, dôležitá je predovšetkým cena," dodal Harbuľák s tým, že cieľom ministerstva bude hľadať kompromis, aby týmto opatrením neposielali dovolenkárov do zahraničia, ale aby sa zároveň do značnej miery naplnili konsolidačné opatrenia.