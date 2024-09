Predajňa skončila úplne pod vodou: FOTO obrovskej skazy!

Záplavy v Čadci (Zdroj: FB/Okrasa Čadca - Výrobné družstvo)

Počasie za pár dní napáchalo poriadne škody. Popadané stromy, zničené autá či vytopené domy. V Devíne a Devínskej Novej Vsi dokonca museli niekoľko obyvateľov evakuovať. Zaplavené však boli aj budovy v Čadci.

Pohľad na Dunaj v Bratislave, rieka dosahuje tretí povodňový stupeň (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Jednou z nich bol aj obchod Okrasa Čadca, ktorá sa venuje ručnej výrobe vianočných ozdôb. "Až do odvolania je výroba v našom družstve pozastavená. Tak isto bude do odvolania zatvorená podniková predajňa. Taktiež pozastavujeme vstupy do výroby - exkurzie. O opätovnom otvorení a spustení družstva vás budeme informovať," poznamenali na sociálnej sieti.

To však ešte netušili, aká skaza ich po príchode do objektu čaká. Keď voda trocha ustúpila podarilo sa im vojsť dnu a všade boli poničené ozdoby. Sklady boli takmer úplne vytopené. "Žiaľ , je to horšie ako sme čakali. Momentálne stále vyčísľujeme škody. Naša predajňa bude presťahovaná na 3. poschodie, nakoľko tieto priestory sú nepoužiteľné. O znovuotvorení vás budeme informovať," informovali o tom na sociálnej sieti a zverejnili fotografie skazy.