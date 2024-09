VIDEOROZHOVOR Ministerka Dolinková: To, čo predvádza opozícia, je divadlo! Mám podporu premiéra

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková. (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Začnem aktuálnou témou. Opozícia vás chce odvolávať, spomína pri tom viacero dôvodov – trenčiansku kardiológiu, zlý stav vo VšZP či neplnenie cieľov z Plánu obnovy. My sa k jednotlivým témam ešte dostaneme, máte ale vy sama pocit, že by ste v niečom z toho zlyhali?

- Možno tak trochu úsmevne poviem, že to, čo predvádza opozícia, je iba sebaprezentácia a divadlo, ktoré sme mali možnosť sledovať celé leto, keď boli politické prázdniny a dovolenková sezóna. Tie dôvody - okrem témy trenčianskej nemocnice, na ktorej sa opozícia priživovala celé leto - sú v zásade rovnaké ako na jar, keď sa ma opozícia pokúsila odvolať. Bolo úsmevné, že do polnoci, dokedy odvolávanie trvalo, sa tam prezentovali dvaja alebo traja opoziční poslanci. Vystupovali v zásade iba koaliční poslanci a moji kolegovia z vlády. Ak k tomu príde, bude zvolaná schôdza a budem mať možnosť sa obhajovať a vyjadriť sa ku všetkým tým dôvodom, ktoré opozícia voči mne namieta, tak samozrejme sa k nim vyjadrím. Každý jeden dôvod viem do detailov vyvrátiť. Sú vágne a postavené na vode.

Dôvodom odvolávania je aj VšZP. V tomto roku hrozí poisťovni strata 169 miliónov eur. Vy sama ste nedávno povedali, že je dobré, aby VšZP išla do ozdravného plánu, odporučil to aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. VšZP však podala proti tomu rozklad, inak povedané, odvolala sa proti rozhodnutiu úradu. Čo sa bude teraz diať ďalej.

- Aktuálne sa čaká na rozhodnutie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Je to nezávislý orgán, ktorý musí o tomto rozklade voči začatiu správneho konania o ozdravnom pláne rozhodnúť. Je tam nejaká zákonná lehota v ktorej čakáme, že úrad rozhodne. Ale ak sa môžem vrátiť späť. Napriek tomu, že sa hovorí o tom, že do zdravotníctva sa len roky lejú peniaze a je fakt, že tento rok sme mali o 800 miliónov eur viacej v rozpočte pre zdravotníctvo, nehovorí sa už to B, že veľa z peňazí, ktoré idú ročne do zdravotníctva, ide na mzdy a platový automat lekárov. Na ďalší rozvoj zdravotníctva veľa peňazí nezostáva. Ďalšia vec je, že som od začiatku hovorila, keďže sme videli, ako sa bude vyvíjať situácia v zdravotníctve a že peňazí na tento rok nebude dosť, že sa bude potrebné baviť sa s ministerstvom financií o dofinancovaní sektora v tomto roku. Ak jedným z dôvodov opozície na odvolávanie je, že koncom minulého a začiatkom tohto roka bola VšZP v pluse, tak asi časť opozície zabudla, že v septembri došlo k dofinancovaniu zdravotníctva a tým pádom aj VšZP a to bolo na úrovni viac ako 300 miliónov eur. Ak by sme tento rok mali 100 miliónov eur, boli by sme radi a ak by sme mali 300 miliónov, tak je nad slnko jasné, že VšZP neskončí v strate, ale v zisku.

Tá situácia, tak, ako ste ju popísali, sa od tej straty 169 miliónov eur trocha zmenila. Ja som v pravidelnom kontakte s vedením Úradu pred dohľad na zdravotnou starostlivosťou aj s vedením štátnej poisťovne, kde prišlo počas leta aj k personálnym zmenám a bol odvolaný generálny riaditeľ. Prognózy vyzerajú lepšie. Už to nie je tak veľká strata, Každým mesiacom a každým dňom sa tá situácia vo VšZP zlepšuje. Verím, že aj tento rok dokončí tak, aby žiadnym spôsobom neutrpeli poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, nemocnice ani ambulancie a aby na tom s financovaním neboli horšie, ako teraz. A samozrejme, aby to nepocítil žiadnym spôsobom pacient. Ozdravné opatrenia, ktoré boli navrhované, boli robené takým spôsobom, aby sa nedotkli pacienta.ň

Potrebuje poisťovňa ozdravný plán?

- Čakám na to, ako rozhodne úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. On musí zhodnotiť, ako sa situácia okolo hospodárenia vyvíja. Ja mám čiastkové informácie. Situácia je určite lepšia ako vtedy, keď úrad podal návrh na začatie správneho konania, ale ako hovorím, mení sa to zo dňa na deň, takže sa k tomu musí postaviť čelom úrad a rozhodnúť.

Opozičná SaS žiada hĺbkový audit vo VšZP, hovorí teda o nevýhodných zmluvách, ktoré poisťovňa uzavrela. Podľa vás by mal prebehnúť takýto audit?

- Myslím, že audit od konca minulého roka prebehol. Koniec koncov aj Národný kontrolný úrad robí audit. Ja som samozrejme za to, aby sa skontrolovalo to, čo sa skontrolovať má a aby sme mali výsledky na stole a ak sú tu naozaj nejaké nevýhodné zmluvy, aby sme o nich rozprávali. Medializovaná informácia je - a o nej rozpráva opakovane aj pán premiér - že máme uzatvorené zmluvy so spoločnosťou Medirex, ktoré sú niekoľkonásobne vyššie, ako s ostatnými laboratóriami. Ja som s vedením VšZP hovorila o tom, v akom štádiu sú rokovania s touto spoločnosťou, aby sme to vedeli nejakým spôsobom uchopiť. Myslím, že v týchto dňoch by mali byť tieto rokovania finalizované a čakám, že budeme mať výsledok k tomu, ako bude VšZP pokračovať v zmluvnom vzťahu so spoločnosťou Medirex, či už v tomto roku, alebo v ďalšom období. Ak vieme usporiť niekoľko stotisíc eur, iba čo sa týka zmlúv s jednou spoločnosťou, tak je namieste, aby tieto zmluvy neboli nadhodnotené oproti zmluvám s inými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

To, že niektoré zmluvy nie sú v poriadku potvrdilo aj súčasné vedenie. To však hovorí, že boli uzavreté ešte minulým vedením a nejde ich len tak jednostranne meniť. Ako je to z právneho hľadiska?

- Záleží, ako máte tie zmluvy uzatvorené. S niektorými ambulanciami sú zmluvy uzatvárané na ročné obdobie, potom máte výpovednú dobu v závislosti od toho, ako je to individuálne dohodnuté. Je aj dohodovacie konanie, kedy sa viete dohodnúť na pokračovaní alebo nepokračovaní zmluvy. Myslím, že pri tejto konkrétnej spoločnosti by zmluvy mali byť uzatvorené do konca tohto roka. Následne uvidíme, čo bude od januára. Verím, že sa vyrokujú minimálne také podmienky, aby to bolo rovnaké, ako s ostatnými spoločnosťami. V prípade, že sa dá vyrokovať niečo v tomto roku, tak vieme niečo ušetriť aj tam.

Prejdem k politike. Andrej Danko skritizoval ministerstvo zdravotníctva. Manažovanie rezortu označil za citujem „veľký prúser“ a hovoril o „šafárení“ vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni. Dokonca tvrdí, že situácia v zdravotníctve je hlavným dôvodom, prečo musí vláda konsolidovať. To sú dosť zásadné vyhlásenia od koaličného partnera. Vás sa to osobne dotklo? Ako to vnímate?

- Máme nejakú koalíciu a nechceme sa podobať na vládu, ktorá tu bola predtým a odkazovať si cez médiá tak, ako to často robili páni Matovič a Sulík. Pre mňa toto nie je cesta. Nesnažím sa a nechcem komentovať správanie sa jednak iných ministrov a jednak našich koaličných partnerov. Som presvedčená o tom, že o zdravotníctve za tie roky, ktoré v ňom pôsobím, viem veľmi veľa. Poznám historicky celý vývoj a genézu, čo sa týka hospodárenie VšZP. Ministerkou zdravotníctva som necelý rok. Predtým som veľmi v politike aktívna nebola a nemala som možnosť riadiť takúto inštitúciu ani takýto rezort. Možno by bolo dobré pozrieť sa pri takýchto vyjadreniach aj trocha do minulosti na to, čo sa tu urobilo predchádzajúce roky a prečo v takomto stave slovenské zdravotníctvo dnes máme. A pozrieť sa na dôvody, prečo dnes ide toľko peňazí do zdravotníctva. Ak máme nastavený nejaký platový automat, kedy sa nám valorizujú mzdy - čo je samozrejme správne, ak sa chceme so mzdami lekárov porovnávať s okolitými krajinami - tak potom si treba povedať aj to, že či viac ako polovica tých zvýšených peňazí, ktoré do zdravotníctva ide, ide na platy. Ja robím všetko preto, aby sme zefektívnili aj hospodárenie nemocníc. Teraz sme do zákona – a je to jeden s míľnikov Plánu obnovy a odolnosti – zaviedli centrálne riadenie nemocníc. Ak sa to dostane do praxe, budeme určite vidieť aj vyššiu úsporu a efektivitu pri tomto riadení. Chceme naplno spustiť vykazovanie nemocníc a aj úhradu cez systém DRG, aby sme vedeli, že ak vykonám nejaký úkon v nemocnici, dostanem toľko peňazí, koľko mám podľa DRG systému dostať. A nie že nemocnica urobí výkon, ale poisťovňa jej zaplatí iné množstvo peňazí. Potom sa bude vedieť aj správne predvídať reálny rozpočet, ktorý do slovenského zdravotníctva ide. Ako som hovorila aj pri VšZP, hospodárenie kontrolujeme, audituje ho Najvyšší kontrolný úrad. Budem rada, ak budeme takéto výsledky mať a čo da týka tých zmlúv, tak keď ich dáme do poriadku, tak myslím, že aj koaliční partneri budú prekvapení, ako VšZP za posledné obdobie dvoch-troch mesiacov zefektívnila svoju činnosť. Verím, že aj naďalej platí, že pre túto vládu je zdravotníctvo prioritou, pacient je na prvom mieste a chceme, aby ľudia mali sociálne spravodlivé financovanie zdravotníctva, ale aby sa zároveň ten pacient, ktorý sa potrebuje dostať k lekárovi, dostal k lekárovi.

Opozícia vyzbierala podpisy na schôdzu na vaše odvolanie. Vlastný koaličný partner vás však kritizuje. Máte podporu SNS?

- V utorok nám prešli v parlamente dva zákony, ktoré boli z dielne ministerstva zdravotníctva. Dokonca za ten druhý hlasovali všetci prítomní poslanci NR SR – čiže aj koaliční aj opoziční. Ja verím, že tá podpora tu stále je.

A cítite podporu premiéra Roberta Fica. Cez leto bolo medializované napríklad stretnutie k VšZP, na ktorom ste neboli?

- To stretnutie nebolo k VšZP. Neviem, ako toto vyšlo von. Ak sa tam rozoberala VšZP ako jedna z tém, je to možné, ale bolo to stretnutie dvoch koaličných lídrov – predsedu strany Smer Roberta Fica a predsedu strany Hlas Matúša Šutaja Eštoka. Ja som o tomto stretnutí vedela. Podsúva sa, že bol využitý čas, keď som ja bola na dovolenke. Bolo to ale obyčajné bežné stretnutie dvoch koaličných lídrov, kde sa okrem zdravotníctva riešili aj veci ďalších rezortov, ktoré má Hlas-SD v správe a na ktorých má svojich ministrov. Bolo to bežné stretnutie po tej dlhej dobe, keď sa premiér liečil z ťažkého zranenia. Myslím, že to bolo aj prvé oficiálne stretnutie predsedov dvoch koaličných politických strán.

Cítite teda podporu premiéra Roberta Fica?

- Áno.

