Toto tu ešte nebolo! SÚŤAŽ pre začínajúcich podnikateľov: Získajte až 10-tisíc eur!

Oplatí sa podnikať práve teraz?

Otázku, ktorú si kladú všetci nádejní podnikatelia v akomkoľvek období. Aj keď podnikanie je veľká vec a mnohých viac desí, ako láka, ide o skvelý spôsob, ako realizovať vlastné predstavy, robiť to, čo vás skutočne napĺňa a zároveň sa tým aj živiť. Možno práve ten váš nápad je tým, ktorý dokáže zaplniť medzeru a priniesť niečo, čo tu ešte nebolo. Nové technológie a digitalizácia otvárajú množstvo príležitostí, ktoré môžete využiť. Okrem toho, dnes už existuje veľa možností, ako získať podporu pre začínajúci biznis, či už prostredníctvom grantov, alebo rôznych programov na vzdelávanie. Alebo aj súťažou so Slovenskou sporiteľnou, akou je táto.

Ako sa do súťaže prihlásiť?

Prihlásenie sa do súťaže je jednoduché, no je potrebné splniť niekoľko krokov. V prvom rade musíte vyplniť formulár a k nemu priložiť biznis plán. Tento plán by mal byť realistický a dobre premyslený, pretože ho budú posudzovať odborníci zo Slovenskej sporiteľne. Dôležité je byť pravdivý a dôkladne opísať svoj zámer, pretože iba projekty, ktoré splnia pravidlá súťaže, budú zaradené do žrebovania. „Víťaz spolu s peniazmi na rozbeh podnikania dostane aj unikátne poradenstvo od odborníkov a pohľad na jeho biznis. V Slovenskej sporiteľni budeme sledovať biznis príbeh víťaza a aj komunikačne podporovať jeho sen,“ hovorí Jakub Kábrt, biznis analytik Slovenskej sporiteľne, banky podnikateľov. Jakub Kábrt, komentuje v druhej sérii šou Jama Levova na Markíze vybrané podnikateľské príbehy, ktorým ponúka aj pomocnú ruku Slovenskej sporiteľne.

TIP: Ako z nápadu urobiť skutočný biznis plán? Základom je identifikovať potreby trhu – komu je váš produkt alebo služba určená a aký problém rieši. Cieľová skupina je kľúčová. Potom je potrebné premyslieť, ako budete svoj produkt financovať a aké budú vaše príjmy a výdavky.

Pre koho je súťaž určená?

Súťaž je určená všetkým, ktorí ešte nikdy nepodnikali a rozhodnú sa založiť firmu do konca februára 2025. Taktiež sa môžu zúčastniť podnikatelia, firmy alebo organizácie, ktoré vznikli medzi 1. januárom 2024 a 31. októbrom 2024. Dôležité je, aby ste mali IČO v čase prihlasovania do súťaže a váš nápad priniesol prvý príjem najneskôr do 28. februára 2025.

Jedným z kľúčových pravidiel je, že do súťaže sa môžete zapojiť len raz. Zároveň sú zo súťaže vylúčené osoby, ktoré mali alebo majú problémy so splácaním úverov či iné finančné záväzky, ako nedoplatky, exekúcie či osobný bankrot. Ak si nie ste istý, či je vaša firma finančne zdravá, rovnako sa môžete obrátiť na Slovenskú sporiteľňu, ktorej odborníci vám dajú komplexný pohľad na vašu firmu zadarmo.

„Víťaza súťaže nebudeme vyberať iba na základe kvality biznis plánu. Všetky kvalitné biznis nápady majú rovnakú šancu. Do 18. novembra 2024 ich vyžrebujeme spolu s notárom. Tým sa zabezpečí transparentnosť a spravodlivosť výberu,“ dodáva hovorí Jakub Kábrt, biznis analytik SLSP.

TIP: Aj ten najlepší nápad potrebuje dobrú propagáciu. Marketing je dnes jednou z najdôležitejších zložiek úspešného podnikania. Naplánujte si, akým spôsobom oslovíte zákazníkov a aké kanály na propagáciu použijete. Ak chcete byť úspešní, musíte sa odlíšiť od konkurencie a vytvoriť si značku, ktorú zákazníci spoznajú a zapamätajú si. Vďaka sociálnym sieťam a digitálnym nástrojom môžete svoje podnikanie dostať medzi ľudí efektívne a s nízkymi nákladmi. Na začiatok vám môžu pomôcť jednoduché kampane na Facebooku či Instagrame, ale aj emailový marketing alebo spolupráce s influencermi.

Ak máte skvelý nápad na podnikanie, neváhajte a zapojte sa do súťaže. Okrem toho, že môžete získať finančnú odmenu 10-tisíc eur, vám táto skúsenosť pomôže aj osobne a profesionálne rásť. Aj keď nevyhráte, práca na biznis pláne a samotný proces môže byť pre vás cenným zdrojom skúseností a kontaktov.

