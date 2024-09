Rúti sa na nás EXTRÉMNE počasie! Meteorologický model predpovedá hotovú katastrofu: Pripravte sa na tisícročnú vodu

(Zdroj: Topky/Ramon Leško, FB/SHMÚ)

archívne video

V obci Kamenná Poruba po silnom prívalovom daždi voda z potoka zaplavila cesty a domy (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

Aktuálne predpovede neveštia nič dobré. Do našej oblasti sa totiž rúti veľmi nepriaznivé počasie a ak sa aktuálne predpovede naplnia, môže nastať extrémna situácia, informuje portál iMeteo.sk. Ten dodáva, že našej oblasti hrozia horšie povodne ako v roku 2013, kedy došlo k tisícročnej povodni.

Ako informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), už od zajtra príde ďalšia výrazna zmena v počasí. Od štvrtka do nedele nás čaká ďalšia a dlho trvajúca vlna zrážok, ktorá bude väčšinou výdatnejšia ako tá na začiatku týždňa. "Z pravdepodobnostných výstupov modelu ECMWF je možné odhadovať, že najviac zrážok opäť spadne na západe a severe územia. Dokonca na horách budú zrážky aj snehové, najmä v polohách nad cca 1 500 m, prechodne však aj nižšie," informuje SHMÚ. Od piatka až do konca víkendu by tak malo extrémne výdatne pršať, pričom na vine je tlaková níž, ktorá sa bude presúvať z Jadranu priamo nad našu oblasť, kde sa udrží niekoľko dní.

(Zdroj: Facebook/SHMÚ)

Meteorológovia dodávajú, že predovšetkým v západnej polovici územia bude aj silno veterno, teda zrážkové úhrny budú na návetriach ešte zvýraznené náveterným efektom. Na záveternej strane pohorí budú, naopak, zoslabené oproti uvedenej predpovedi. Okrem výdatných zrážok nás čaká aj výrazne ochladenie. Cez deň bude miestami len okolo 10 °C, čo sme si len pred pár dňami v niektorých lokalitách najmä na juhozápade nevedeli predstaviť ani v noci. "Očakávaná teplota je na úrovni najnižších zaznamenaných hodnôt maximálnej dennej teploty, môžu tak byť prekonávané aj rekordy. Pocit chladu bude umocňovať aj severozápadný vietor, ktorý bude najsilnejší na západe Slovenska," predpovedá SHMÚ.

(Zdroj: Facebook/SHMÚ)

O tisícročnej povodni hovoria aj v Nemecku

O potencionálnej tisícročnej povodni už podľa iMeteo.sk hovoria aj nemeckí meteorológovia, ktorí blížiacu sa situáciu analyzovali s rokom 2013. Na východe Nemecka, v celom Rakúsku, Česku, v Poľsku a čiastočne aj na Slovensku spadnú extrémne úhrny zrážok. Portál dodáva, že do nedele by dokonca v niektorých oblastiach mohlo spadnúť viac ako 300 litrov na meter štvorcový, čo by bolo viac ako v roku 2013.

Ako uvádza meteorológ z wetter.com Alban Burster, v roku 2013 spadlo podstatne menej, ako teraz predikujú numerické modely. Súčasné výpočty kalkulujú v oblasti Labe dvojnásobné, niekde až trojnásobné hodnoty ako v roku 2013. "Dúfajme, že sa to nestane tak, ako je to znázornené na mapách počasia. V opačnom prípade sa už čoskoro bude hovoriť o 'juhovýchodnej tisícročnej potope'," uviedol. Aktuálne to vyzerá, že najviac zasiahnutá bude Česká republika, Rakúsko a severozápadné Slovensko.

Tie najintenzívnejšie zrážky nás čakajú od piatkového poludnia a budú postupovať od severu, pričom sa bude prejavovať aj silný náveterný efekt. Práve preto sa najviac zrážok očakáva na severných a severovýchodných svahoch, medzi ktoré paria rakúske Alpy, Beskydy, Javorníky a severné svahy Malých Karpát. Numerické modely aktuálne očakávajú úhrny do nedeľňajšieho rána až na úrovni 200 litrov na meter štvorcový, pričom ojedinele by mohlo spadnúť viac ako 300 mm.

Aj keď súčasné predpovede vyzerajú extrémne zle, do úvahy však treba brať neistoty predpovedí počasia a tak zatiaľ netreba robiť paniku. iMeteo dodáva, že do udalosti nám zostávajú tri dni a ďalšie výpočty numerických modelov budú celú situáciu spresňovať. Jedno je však isté, z aktuálnej situácie vyplýva, že celkom určite nás čakajú povodne. Rozhodne sa len o tom, v akej rozsiahlosti tieto povodne budú. Postihnuté bude povodie Váhu, Moravy aj Dunaja.