Kováčik či Pegasus: Prezident sa vyjadril k témam, ktoré hýbu Slovenskom! Ako to je s odpočúvacím systémom?

Podanie dovolania v prípade Dušana K. ministrom spravodlivosti Boriskom Suskom (Smer-SD) bol podľa prezidenta krokom, ktorý vzbudil veľké vášne. "Ale ja si veľmi želám, aby Najvyšší súd rozhodol čo najskôr," povedal Pellegrini s tým, že vtedy sa ukáže pravda a všetci budú musieť rozhodnutie súdu rešpektovať.

NS rozhodne o legálnom postupe ministra, no podľa Pellegriniho nemôže v demokratickej spoločnosti o vine alebo nevine rozhodovať politik a už vôbec nie minister. "Musí to byť vždy rozhodnutie súdov," dodal.

Jeseň ako lakmusový papierik

Jeseň a obdobie najbližšej schôdze Národnej rady (NR) SR by mohli ukázať stabilitu vládnej koalície v tom, či má väčšinu na to, aby jej prechádzali zákony. Myslí si to prezident Peter Pellegrini. V súvislosti s diskusiami o poste predsedu NR SR prezidenta mrzí, že chuť na osobnú ambíciu niekto povýši nad riešenie reálnych problémov alebo nad stabilitu koalície. Prezident tiež v diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 informoval, že v budúcom týždni prijme predsedov koaličných strán a následne by sa mal stretnúť aj s predstaviteľmi opozičných parlamentných strán.

Pellegrini pripomenul, že zatiaľ všetky zákony vládnej koalícii v parlamente prešli. "Možno lakmusovým papierikom bude terajšia jeseň, schôdza, ktorá sa začína budúci týždeň, kedy sa uvidí, aká pevná je alebo nie je vládna koalícia, či má väčšinu na to, aby zákony prechádzali. Ak niekto predkladá v rozpore s koaličnou zmluvou do parlamentu zákony, musí si to riešiť koalícia," dodal.

"Veľmi ma mrzí, že často osobné ambície spôsobujú také obrovské napätie," povedal prezident v reakcii na debaty o poste šéfa NR SR. "Že chuť na nejakú konkrétnu funkciu sa postaví nad stabilitu krajiny, že sa osobná ambícia mať nejakú stoličku povýši nad to, že treba riešiť reálne problémy, alebo že to dokonca môže ohroziť stabilitu vládnej koalície. Pre mňa je to nemysliteľné," vyhlásil prezident s tým, že ľudia dali vláde dôveru, aby napĺňala programové vyhlásenie.

Hlava štátu odmieta zastrašovanie verejnosti v súvislosti s ohrozovaním ich súkromia zo strany tajnej služby. Obavy z možného obstarania sledovacieho systému Pegasus nepovažuje za relevantnú kauzu. "To, či ho máme alebo nie, je utajovaná skutočnosť. Tajná služba nemôže povedať Slovákom, ako to je," povedal o sledovacom systéme. Ľudia sa podľa neho nemusia obávať, že sa im bude Slovenská informačná služba "hrabať v mobiloch".