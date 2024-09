Obrovská zmena v SaS: Sulík odchádza z parlamentu! Prehovoril o svojej budúcnosti

Richard Sulík (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Richard Sulík odchádza z parlamentu. Oznámil to aktuálny šéf SaS Branislav Gröhling na tlačovej konferencii. Sulík zatiaľ nešpecifikoval, čo bude robiť v najbližšej dobe. Zároveň nevylúčil, že by v budúcnosti ešte kandidoval do parlamentu.

Sulíka v parlamente nahradí Karol Galek. Byvalý dlhoročný šéf SaS nevylúčil, že bude v budúcnosti kandidovať do parlamentu. Dokonca prezentoval ambíciu byť v budúcnosti ministrom.

Sulík svoje neočakávané rozhodnutie vysvetlil tým, že potrebuje od politiky po 15 rokch odstup. „Myslel som si, že na to postačí leto. Ale nie. Nechcem sa zašívať v parlamente, mám z čoho žiť,“ povedal. Nevylúčil však, že by budúcnosti kandidoval v parlamentných voľbách. Tie riadne sú naplánované na rok 2027. Dokonca má ambíciu vrátiť sa do ministerského kresla. „Ak budem kandidovať do Národnej rady, tak s ambíciou pokračovať v práci na ministerstve hospodárstva, myslím si, že tam som bol najväčším prínosom pre našu krásnu krajinu," tvrdí.

Richard Sulík je v politike 15 rokov. V roku 2009 založil stranu SaS a až do marca tohto roka bol jej predsedom. Do parlamentu sa strana dostala už krátko po svojom vzniku po voľbách 2010, dokonca sa stala súčasťou koalície. Richard Sulík sa stal v tom čase predsedom parlamentu. Jeho strana však následne prispela k predčasnému koncu vlády Ivety Radičovej. Neskôr bol v roku 2014 zvolený za europoslanca. V roku 2020 sa stal ministrom hospodárstva vo vláde Igora Matoviča. Po posledných voľbách pôsobil ako opozičný poslanec.

V marci tohto roka odišiel tiež z čela SaS. Vo vedení ho nahradil Branislav Gröhling. Toho teraz Sulík za jeho prácu pochválil. „Na rovinu treba povedať, že môj posledný výsledok boli eurovoľby, 4,9 percenta. Výsledok Braňa Gröhlinga je v prieskumoch 7,2 percenta. Vedie stranu dobre, je aktívny," povedal.

Čomu sa bude v najbližšej dobe venovať, Sulík zatiaľ nepovedal. Naznačil, že by sa mohol viac sústrediť na oddych a svoje záľuby.