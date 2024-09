Vláda prerokuje návrh zmien v obchodovaní s emisnými kvótami i plnenie stratégií

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Na Slovensku by sa mal zaviesť nový systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov (EU ETS), pričom po prvý raz by sa do rozsahu jeho pôsobnosti mohli zahrnúť emisie z námornej dopravy. Cieľom je prispôsobiť systém na zníženie emisií do roku 2030. Vyplýva to z návrhu noviel zákonov o obchodovaní s emisnými kvótami a Environmentálnom fonde, o ktorých bude v stredu rokovať vláda.

Kabinet sa k téme vráti potom, čo bolo rokovanie minulý týždeň o tomto bode prerušené. Okrem samotnej úpravy legislatívy by mali ministri odobriť aj to, aby novelu schválil parlament v skrátenom legislatívnom konaní. Vláda sa na 47. schôdzi bude tiež zaoberať plnením opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím, rovnako i aktualizáciou tohto plánu. Pre osoby so zdravotným postihnutím by sa mala zvýšiť dostupnosť dopravných prostriedkov, zjednodušiť vstup na umelecké a kultúrne podujatia, zlepšiť by sa mala i zdravotná starostlivosť.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR predloží aj informáciu o minuloročnom plnení opatrení Stratégie dlhodobej starostlivosti. Ministerstvo dopravy zasa v rámci informatívnych materiálov príde so správou i návrhmi o možnostiach čerpania nadnárodných fondov pri dobudovaní infraštruktúry a logistických kapacít v prihraničnej oblasti s Ukrajinou. Ministerstvo financií SR predloží Koncepciu cenovej politiky na obdobie 2024 - 2027, ktorá predpokladá reštrukturalizáciu a posilnenie cenových orgánov.