Obrovský OBRAT pri hypotékach! Začína sa boj o klientov? Ďalšie banky zlacneli obľúbené fixácie

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Zmena pri úrokových sadzbách vo VÚB

Obľúbená VÚB banka veľmi dlho držala svoje úrokové sadzby pri hypotékach bez zmeny. Po takmer roku a pol sa však rozhodla pristúpiť k zlacneniu hypoték aj ona a od 31. augusta došlo k zmenám pri fixáciách na 3, 4, 5 a 10 rokov, kde banka znížila úrok o 0,2 %. Informuje o tom Finančný kompas s tým, že fixácia na 1 rok zostala nezmenená. Podmienkou získania najnižšieho úroku pri hypotéke je ale uzatvorenie poistenia schopnosti splácať úver.

Fix 1 úrok od 4,39 %, predtým od 4,39 %,

Fix 3 úrok od 4,19 %, predtým od 4,39 %,

Fix 4 úrok od 4,19 % , predtým od 4,39 %,

Fix 5 úrok od 4,29 %, predtým od 4,49 %,

Fix 10 úrok od 4,59 %, predtým od 4,79 %.

Opäť zlacňuje aj Slovenská sporiteľňa

Slovenská sporiteľňa od nedele (1. 9.) znížila úročenie všetkých ponúkaných fixácií hypoték. V tomto roku tak znížila úrokové sadzby úverov na bývanie už štvrtýkrát. Úročenie hypoték fixovaných na jeden rok tak bude začínať od 4,69 % namiesto doterajších 4,99 %. Pri trojročnej fixácii sa zníži na 4,09 % zo súčasných 4,39 % a pri päťročnej na 4,19 % z doterajších 4,49 %. Minimálny úrok hypoték fixovaných na 10 a 15 rokov bude od septembra 5,09 % namiesto 5,39 %.

Fix 1 úrok od 4,69 %, predtým od 4,99 %,

Fix 3 úrok od 4,09 %, predtým od 4,39 %,

Fix 5 úrok od 4,19 %, predtým od 4,49 %,

Fix 10 úrok od 5,09 %, predtým od 5,39 %,

Fix 15 úrok od 5,09 %, predtým od 5,39 %.

"Hypotéky sme zlacneli už začiatkom júla a aj to prispelo k oživeniu záujmu ľudí. Leto pritom patrí tradične medzi hypotekárne slabšie obdobia. Zároveň hodnota peňazí na finančnom trhu opäť zlacnela. Preto sme sa rozhodli naplánovať zníženie úrokových sadzieb od začiatku septembra a sme radi, že aj takto môžeme ľuďom pomôcť vyriešiť bytovú otázku," konštatovala hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková.

365.bank ako prvá znížila úrokové sadzby pod štyri percentá

Na aktuálnu vlnu zlacňovania úverov na bývanie nastupuje aj 365.bank. Od 30. augusta pristúpila ako prvá banka na trhu k zníženiu úrokových sadzieb pod štvorpercentnú úroveň. Na hypotékach s 3- a 5-ročnou fixáciou prinesie úrokovú sadzbu od 3,95 % ročne. Banka sa týmto krokom snaží zvýšiť dostupnosť bývania ešte širšiemu spektru klientov.

Fix 1 úrok od 4,35 % , predtým od 4,75 %,

Fix 3 úrok od 3,95 % , predtým od 4,25 %,

Fix 5 úrok od 3,95 % , predtým od 4,25 %,

Fix 10 úrok od 4,65 %, predtým od 5,05 %.

Finančný kompas však upozorňuje, že zľavu k úrokom na hypotéke vo výške 0,50 percenta ročne môže klient získať, ak využíva Účet plus a aj ďalšiu zľavu vo výške 0,70 percenta ročne, ak na účet príde mesačne aspoň 1 500 eur. Pre získanie zľavy 0,50 % ročne je potrebné splácať hypotéku zo svojho Účtu plus a mesačne zo svojho Účtu plus zaplatiť minininálne 300 eur.

„Ako plnoformátová retailová banka sa snažíme byť vyzývateľom na trhu úverov na bývanie a prinášať klientom jednu z najatraktívnejších úrokových sadzieb. Ako prví preto prinášame ponuku, ktorá je pod úrovňou štyroch percent. V čase očakávaného rastu cien nehnuteľností, ale aj iných životných nákladov vnímame zníženie úrokových sadzieb ako veľmi proklientsky krok. Veríme, že ním sprístupníme bývanie ešte väčšiemu spektru klientov,“ hovorí Tomáš Barbarič, šéf produktov 365.bank.

„Pri znižovaní referenčnej sadzby na medzibankovom peňažnom trhu budú banky v eurozóne získavať zdroje lacnejšie, z čoho v konečnom dôsledku profitujú domácnosti aj firmy, pre ktoré sa úvery stávajú lacnejšie a dostupnejšie,“ hovorí analytik 365.bank Tomáš Boháček.

Hypotéky zlacnela aj UniCredit Bank

Minulý týždeň zlacnela svoje hypotéky aj UniCredit Bank. Úrokové sadzby znížila od 26. augusta pri všetkých svojich fixáciách. Finančný kompas upozorňuje, že úrokové sadzby úverov na bývanie zohľadňujú zľavu 0,20 percenta za poistenie schopnosti splácať úver a zľavu 0,20 percenta za aktívny účet, t.j. záväzok zasielať mesačne 1,5 násobok anuitnej splátky na účet, z ktorého je úver splácaný a mesačne vykonané 3 platby kartou vydanou k tomuto účtu.

Fix 2 úrok od 4,09 % , predtým od 4,29 %,

Fix 3 úrok od 4,09 %, predtým od 4,19 %,

Fix 4 úrok od 4,19 %, predtým od 4,19 %,

Fix 5 úrok od 4,19 %, predtým od 4,19 %,

Fix 7 úrok od 5,29 %. predtým od 5,29 %.

Počas augusta tiež pristúpili k zľacneniu hypoték ČSOB, Tatra banka aj Prima banka.