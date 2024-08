Problémy v obľúbených dovolenkových destináciách: Hady, potkany, aj prísny zákaz kúpania!

(Zdroj: Getty Images)

Čakajú nás posledné dva týždne prázdnin, ktorí mnohí využívajú ako poslednú možnosť ísť na dovolenku. Následne začne nový školský rok, kedy žiaci opäť zasadnú do lavíc. No viaceré dovolenkové destinácie hlásia obrovské problémy.

Napríklad, ak sa chystáte do Chorvátska, mali by ste počítať s tým, že minimálne na jednej pláži platí prísny zákaz kúpania. Dôvodom je, že more v blízkosti Ičiči neďaleko Opatije je silne znečistené. Miestne úrady totiž zistili, že pri pláži v blízkosti prístavu je vysoké množstvo baktérie E.coli. Informuje o tom chorvátsky portál dnevnik.hr. Na znečistenie mora upozornili turisti, Inštitút verejného zdravia preto vydal zákaz kúpania. O ďalších vykonaných testoch a prípadnom opätovnom povolení kúpania bude inštitút informovať na svojej stránke.

(Zdroj: profimedia.sk)

Hady a potkany v Ríme

Ičiči však nie je jediná destinácia, ktorá hlási problémy. Z dôvodu vysokých teplôt sa v meste rozšírili potkany, hady a sršne východné. Okrem toho sú ďalším dôvodom aj problémy mesta s upratovaním odpadu. „Ľudia vidia oveľa viac hadov ako predtým. Ich populácia počas zimy exponenciálne rástla, pretože bolo teplo. Keby bola zima, neprežili by tu. Potom prichádzajú do mesta zo svojho prirodzeného prostredia, pretože je tam veľa odpadu. A kde je odpad, tam sú potkany, ich hlavná korisť,“ vysvetlil z zoológ Andrea Lunerti nárast populácie hadov v Ríme.

Najviac rozšírený druh pritom je bičovka zelená, ktorá nie je jedovatá. Odborníkom sa už podarilo chytiť aj zmije. Riešili už aj hada, ktorého nahlásil nemocničný personál v šatni lekárov v okrese Parioli. Informuje o tom The Guardian. „Možno ich nájsť na terasách, v záhradách, v školských budovách. Hady sú veľmi dobré v hľadaní úkrytu, kde čakajú na správny okamih, aby zmizli a idú loviť svoju korisť,“ povedal Lunerti. Obyvateľov preto vyzval, aby mu posielali videá hadov, ktoré objavia, aby mohol včas určiť, či sú jedovaté alebo nie.

(Zdroj: TASR / AP)

Pláže na rezerváciu

V súvislosti s historickým sviatkom Ferragosto sa očakáva, že budú po celom Taliansku cestovať milióny domácich obyvateľov. Keďže dovolenková sezóna je naďalej v plnom prúde a v krajine je množstvo turistov, rozhodli sa viaceré mestá preto zaviesť viaceré prísne pravidlá. Na viaceré talianske pláže, predovšetkým na Sardínii a juhu Talianska, sa turisti dostanú len ak si v aplikácii vytvoria rezerváciu. Informuje o tom portál CNN. Okrem toho platia aj ďalšie zákazy - v prípade ak sa na pláž turisti dostanú, nesmú na nich fajčiť, ani si obsadiť miesto uterákom či lehátkom. Na Sardínii pritom platí aj zákaz ukotvenia slnečníka kameňmi. Za neuposlúchnutie hrozí pokuta do 500 eur. V meste Olbia na Sardínii okrem toho platí zákaz nočného kúpania, kempovania či stavania vatier.

Janov (Zdroj: Getty Images)

V Benátkach, Ríme a Florencii nainštalovali špeciálne semafory do niektorých peších zón, ktoré korigujú davy ľudí. Zabraňujú tak tomu, aby sa turisti v strede cesty fotili a blokovali tak ostatných. Vo vysokohorských oblastiach nainštalovali monitory na sledovanie davov turistov. Ak sú niektoré chodníky príliš preplnené, jednoducho ich uzavrú, kým sa situácia neukľudní. Obdobné kroky chce tamojšia vláda robiť aj nasledujúce roky a bojovať tak s nadmerným turizmom.