Rebeke sa za rok obrátil život hore nohami! Závažné ochorenie a predčasne narodená Leuška: Blízki prosia o pomoc

Rebaka a Gabi sú milujúci manželia, ktorých však život posledné obdobie poriadne skúša. Dvojica sa rozhodla, že sa vezme ešte minulý rok. Svadobný deň si spoločne užili a o to viac sa tešili, keď sa po pár mesiacoch dozvedeli, že čakajú prírastok do rodiny. Ani vo sne by ich však nenapadlo, že sa všetko tak rýchlo zrúti. Informujú o tom ich blízki na portály donio.sk.

Pred ukončením 8. mesiaca tehotenstva sa totiž Rebeka dozvedela zdrcujúcu správu. Diagnostikovali jej zhubný nádor mozgu. Rebeku tak čakala akútna operáciu mozgu. "Počas prvej operácie sa podarilo vybrať len časť nádoru, nasledovala hlbšia diagnostika a biopsia. Nádor začal robiť Rebeke ďalšie zdravotné závažné komplikácie a tak doktori museli zakročiť a vybrať bábätko Leušku už v 33.týždni tehotenstva," podelili sa ich blízki na portály.

Popri náročnej onkologickej liečbe mamičky Rebeky im tak prišla ešte jedna povinnosť. Postarať sa o predčasne narodenú Leušku. Blízki sa im preto rozhodli pomôcť a pokúsili sa ich finančne odbremeniť a vytvoriť zbierku na pokrytie mesačných výdavkov, aby mohli bojovať so zákernou chorobou a zároveň sa dobre postarať o ich malinkú dcérku.

"Túžime aby sa Gabi, ako živiteľ rodiny, mohol aspoň na pol roka liečby úplne oslobodiť od stresu z finančného zabezpečenia ich rodiny, nakoľko plne pracovať ako doposiaľ preňho nie je vôbec možné. Rebekina liečba vyžaduje každodenné ožiare, odvozy a starostlivosť a pomoc počas dňa aj noci vzhľadom na nežiaduce účinky liečby a aj kvôli samotnému ochoreniu. Zároveň sa potrebujú postarať o svoju dvojmesačnú dcérku Leušku," poznamenali blízki. Rodine môžete pomôcť na tomto LINKU.