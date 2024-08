Slovensko môže prísť o časť peňazí z plánu obnovy pre meškajúce obnovy súdov, tvrdí Susko

Boris Susko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) očakáva, že Slovensko príde o časť peňazí z plánu obnovy z dôvodu meškania projektov rekonštrukcie súdov. Po stredajšom rokovaní vlády tiež povedal, že na ministerstve robia všetko pre to, aby niektoré z meškajúcich projektov "zachránili".

Poukázal na to, že keď prišiel na ministerskú stoličku, niektoré projekty mali ročné meškanie. "My robíme všetko pre to, aby sme aspoň niektoré z tých projektov rekonštrukcie budov zachránili, avšak nie všetky sa podarí, takže určite o nejaké peniaze z plánu obnovy z tohto dôvodu prídeme," zdôraznil.

archívne video

Susko v Bruseli o úspechu rokovaní o výplate štvrtej tranže cez plán obnovy (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Míľniky plánu obnovy v súvislosti s rekonštrukciou súdov boli podľa jeho slov od začiatku nastavené tak, že sa nedali stihnúť. Poukázal na to, že peniaze mali byť radšej využité na posilnenie činnosti jednotlivých súdov, či už súdneho aparátu alebo na zlepšenie technického vybavenia.

Z vládou schválenej Správy o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky vyplýva, že rezort spravodlivosti nemá v prípade piatej žiadosti o platbu žiadne míľniky a ciele. Cieľ v podobe rekonštrukcie budov súdov sa týka ôsmej žiadosti o platbu.